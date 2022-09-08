В Україні відкриваються два найбільших ТЦ з початку повномасштабної війни

Компанія Епіцентр К відкриває відразу два нових ТЦ в Києві та Львові загальною площею 120 000 кв. м.

Офіційне відкриття обох торговельних центрів відбудеться 10-11 вересня. Особливої уваги заслуговує новий об’єкт компанії на Заході країни, який стане найбільшим ТЦ мережі Епіцентр в регіоні. Він розташується в Сокільниках, поруч з Кільцевою дорогою Львова. Тут компанія відкриє перший об'єкт в новому для себе форматі - торгово-розважальний центр.

Перша черга цього проєкту складатиметься з триповерхового торгового об’єкта загальною площею майже 90 000 кв. м. З 10-го вересня для відвідувачів будуть доступні перші два поверхи, в яких працюватимуть всі новітні формати shop in shop мережі Епіцентр. При цьому запуск в роботу третього поверху, площі якого будуть віддані під оренду, планується пізніше.

Перший поверх ТЦ буде відведено не тільки під традиційні для компанії відділи (будівельні та оздоблювальні матеріали, інструменти, сантехніка тощо), але й під нові формати магазинів, які ритейлер почав розвивати відносно нещодавно.

Зокрема, тут відкриється найбільший в мережі Епіцентр продуктовий Food Market площею майже 4000 кв. м. Поруч із широким асортиментом продуктів харчування та напоїв, він відзначатиметься повним циклом власного виробництва та окремим поверхом, на якому буде обладнано фуд-корт підвищеного комфорту зі зручними диванами, імітацією водоспадів й зелені та дзеркальною стелею. На території маркету також працюватиме кав’ярня, а в пікові години роботи планується проводити дегустації вин.

Серед нових торгових форматів ТЦ слід виділити Workshop, в якому ручний інструмент та витратні матеріали до нього представлені в абсолютно новому для мережі концепті зі скляними вітринами, зонами комплексних рішень та розширеною до 600 кв. м площею. З яскравішим оформленням, покращеною навігацією та зручнішою для покупців презентацією товарів відкриється і shop in shop Автомол, де можна буде придбати всю необхідну автомобілістам продукцію. А магазин Кераміка центр в новому львівському ТЦ буде вдвічі більшим, ніж зазвичай. Площа у 2000 кв. м в тому числі дозволить більш якісно представити продукцію керамічного заводу групи компаній Епіцентр - бренду Allore.

Концепція другого поверху ТЦ буде ще більш схожою на формат традиційного торгового центру: навколо широкої відпочинкової алеї розташуються окремі магазини компанії. Найбільшими з них будуть “Галереї Деко” (з площею близько 6000 кв. м), товари “Сад та Город” (понад 5000 кв. м) та “Центр Меблів” (майже 3700 кв. м).

Здивує покупців і нова концепція дитячого магазину “E.Pic”. Цей shop in shop, площею близько 2000 кв. м, буде одним з найбільших, відкритих компанією в останні роки. В ньому обладнають активні зони розваг, де в неоновому просторі будуть зібрані останні новинки іграшок. Поруч розташується магазин канцтоварів “Пиши-Малюй” з усім необхідним для школи, офісу та творчості.

Головним архітектурним нововведенням для мережі Епіцентр в новому львівському ТЦ стане великий 30-метровий атріум зі скляним дахом, де буде розташована ярмарка сезонних товарів. Велику увагу в компанії також приділять інклюзивності торгового об’єкта, за рахунок чого шопінг в ТЦ буде більш доступним та зручним для людей з інвалідністю. До того ж перед паркувальним майданчиком ТЦ, перша черга якого вміщуватиме майже 1000 авто, вперше буде обладнана велика пішохідна зона із зеленими насадженнями та зонами відпочинку.

Що стосується нового ТЦ Епіцентр у Києві, то він стане вже дев’ятим за рахунком торговельним центром мережі в столиці й відкриється на перетині Дніпровської набережної з вулицею Березняківська. Загальна площа двоповерхового ТЦ складатиме понад 30 000 кв. м торгової площі з наземним та підземним паркінгом на більш ніж 600 автомобілів.

Сам торговий центр буде реалізований в найновішому форматі з усіма інноваційними концептами і стане візитівкою нового шляху розвитку компанії у столиці. Асортимент перевищуватиме 170 000 артикулів товару. В ньому також відкриється великий Food Market з площею 3000 кв. м та окремим фуд-кортом.

“Попри повномасштабну війну компанія продовжує розвиватися та інвестувати в економіку України. Нові ТЦ мережі Епіцентр у Києві та Львові стануть найбільшими торговельними об’єктами в країні, введеними в експлуатацію з початку війни. Їх відкриття дозволить створити понад 1200 нових робочих місць, а річні відрахування до місцевих та державного бюджетів за попередніми оцінками перевищать 145 млн грн”, - коментує в.о. директора з роздрібної торгівлі мережі Епіцентр Дмитро Танько.

У день офіційного відкриття перша тисяча покупців в обох ТЦ отримає від компанії Епіцентр дарунки.