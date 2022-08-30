Українська документальна стрічка здобула дві престижні міжнародні відзнаки

Документальний фільм “Лінія атаки”, присвячений національній збірній Україні з волейболу, отримав високі оцінки журі кінофестивалів у Франції та США.

На українських телеканалах пройшла прем’єра першого документального фільму про волейбольну збірну України “Лінія атаки”. Стрічка була створена за підтримки компанії “Епіцентр К”, а її авторами стали футбольний блогер та функціонер Тарас Герега і продюсер та режисер Павло Черепін.

“Лінія атаки” - це перший документальний фільм про українську збірну з волейболу. Він присвячений підготовці та виступу національної команди на чемпіонаті Європи з волейболу 2021, а також розповідає про гравців та тренерський штаб збірної.

Варто зазначити, що ще до прем’єри в Україні документальний фільм “Лінія атаки” встиг здобути свої перші міжнародні відзнаки. Зокрема, фільм увійшов до офіційної програми Beausoleil Côte d'Azur International FICTS Festival du Cinema Sportif у Франції і здобув Platinum Winner Award на 55-му міжнародному кінофестивалі WorldFest в американському Г’юстоні.

“Стрічка була знята ще в 2021 році та серед іншого мала на меті створити підґрунтя для популяризації волейболу в країні перед чемпіонатом Європи 2023 року, який повинен був проходити в Україні. Повномасштабна військова агресія РФ поставила під сумнів можливість проведення турніру в країні, проте національна збірна робить все від себе залежне, щоб гідно представити Україну на європейському форумі. Адже це дасть змогу в черговий раз привернути увагу світу до нашої держави, що героїчно протистоїть військовій агресії окупаційної армії”, - говорить співавтор фільму Тарас Герега.

У свою чергу режисер фільму Павло Черепін наголосив на важливості створення національного документального кінопродукту, що продовжуватиме голосно говорити про Україну у світі.

“Ми маємо важливу місію - тримати Україну в полі зору міжнародних медіа і усіх можливих світових аудиторій, зокрема, спортивних. Те, що українські спортсмени продовжують виступати і перемагат у світі, а жовто-сині прапори майорять на трибунах футбольного стадіону у Глазго чи волейбольної арени в Катовіце - вже маленька перемога. А саме з багатьох маленьких і складеться в підсумку велика і найголовніша”, - додає Черепін.

Нагадаємо, зараз збірна України з волейболу бере участь у фінальній стадії чемпіонату світу з волейболу, що проходить в Польщі та Словенії. На груповому етапі турніру українська національна команда змагається зі збірними Сербії, Тунісу та Пуерто-Ріко за право виходу до раунду плей-оф.

Довідка. Документальна стрічка “Лінія атаки” стала вже третім спільним продюсерським кінопроєктом Тараса Гереги та Павла Черепіна. Раніше вони зняли два фільми про збірну України з футболу - “Особлива атмосфера” та “П’ять фіналів”, які отримали схвальні відгуки та мільйони переглядів в Україні, а також шортлісти і нагороди міжнародних фестивалів документальних фільмів. Всі ці стрічки були створені за підтримки компанії “Епіцентр К”.