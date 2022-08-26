Ярмарок viennacontemporary відкриється із програмою STATEMENT UKRAINE

Цьогорічним фокусом ярмарку сучасного мистецтва viennacontemporary буде програма STATEMENT UKRAINE присвячена війні в Україні. Про це повідомила пресслужба ярмарку.

Основною частиною програми STATEMENT UKRAINE буде виставка «The Cockerel with Black Wings: A Recovered Heirloom». Виставка представить роботи тринадцяти художників, що досліджують тему війни: Kinder Album (UA), Анка Бенера та Арнольд Естефан (RO), Василь Дмитрик (UA), Лія Достлієва та Андрій Достлієв (UA, PL), Гай Кенігштайн (NL), Дмитро Красний (UA), Олекса Манн (UA), Назар Мартинюк (UA), Metahaven (NL), Юрій Пікуль (UA), Клеменс Пул (USA/UA), Олена Субач (UA) та Cosimo Veneziano (IT). Кураторкою виставки буде Катерина Філюк.

Відкриттю виставки передуватиме панельна дискусія «Українська культура на шляху до ЄС», у якій візьмуть участь Генеральний секретар Міністерства закордонних справ Австрії Петер Лаунскі-Тіфенталь, колекціонерка мистецтва Франческа Тіссен, заступниця Міністра культури та інформаційної політики України Галина Григоренко, співкураторка CULTURESCAPES Катерина Ботанова, письменниця Тетяна Малярчук, генеральна директорка Dattalion Наталія Микольська та ін. Метою дискусії є напрацювання дорожньої карти реформ у культурній галузі що мають на меті культурну інтеграцію України до Європейського Союзу.

Фото: надано viennacontemporary

Цьогоріч viennacontemporary також запускає NFT-дроп VC STATEMENT UKRAINE Crypto Art Drop для підтримки української артсцени. У проєкті буде представлено щонайменше вісім мистецьких творів, створених українськими митцями у співпраці з сучасними криптозірками: Енджі Тейлор, Анна Кострицька, Бард Іонсон, Дмитро Федоренко, Гала Мірісса, Гері Картлідж, Ілан Катін, Юлія Бєляєва, Катерина Заволока, Макс Кільдеров, Oficinas TK, Олексій Іванюк, Влада Ралко, Олексій Сай, Shortcut, Sparrow. Пари митців формували артдиректор viennacontemporary Борис Ондрейчка, директорка з розвитку бізнесу viennacontemporary Яна Барінова, засновник фонду Museum of Crypto Arts Бенуа Куті, український криптохудожник Юра Мирон.

«Ми об’єднали криптомистецтво з фізичним мистецтвом, щоб надати кращої видимості ситуації в Україні. Війна не може знищити мистецтво/культуру, тому що митці боротимуться проти війни, створюючи мистецтво» - коментує проєкт іспанська криптохудожниця Галла Мірріса.

Проєкт буде побудовано на блокчейн-платформі Tezos та за підтримки Museum of Crypto Arts і 0x4rt. Основна частина первинних доходів від продажу буде передана безпосередньо одній із благодійних організацій в Україні з метою надання сталої допомоги українським митцям.

NFT будуть випущені наприкінці серпня, а аукціон відбудеться на objkt.com 9–11 вересня 2022 року.

Програму STATEMENT UKRAINE ініціювали Борис Ондрейчка та Яна Барінова.

Крім підтримки фокусного регіону, ярмарок viennacontemporary спрямований також на розвиток локальної артсцени. З цією метою буде проведений конкурс на створення тимчасової скульптури для Віденського міського парку. Проєкт-переможець відкриють під час viennacontemporary у 2023 році; він стоятиме у парку до наступного ярмарку у 2024 році. Крім цього, спеціальне журі viennacontemporary відзначить нагородою у 4 тис. євро галерейний проєкт із найкращим мистецьким потенціалом.

Ярмарок сучасного мистецтва viennacontemporary працює з 2015 року та спеціалізується на молодих галереях Центральної та Східної Європи. Щороку viennacontemporary обирає фокусний регіон. Цьогоріч ярмарок працюватиме 8–11 вересня.

Нагадаємо, 4-8 вересня у Варшаві пройде 8-й фестиваль «Дні української музики».