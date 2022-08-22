Громадська рада при Держкіно висловилась проти ліквідації Довженко-Центру

Рада дізналася про це рішення Держкіно зі ЗМІ.

Громадська рада при Держкіно вимагає відкликати рішення про реорганізацію «Довженко-Центру». Про це повідомляє Детектор Медіа з посиланням на заяву Громадської ради.

У заяві наголошено, що сама Громадська рада дізналася про це рішення Держкіно зі ЗМІ і вважає його сумнівним та непрозорим. Зокрема через те, що головним приводом для реорганізації стала фінансова нерентабельність установи.

«За такою логікою варто було б закрити Національний художній музей, Бібліотеку Вернадського та практично всі навчальні заклади. Хочемо нагадати очільникам Держкіно, що їхнє перебування на посадах – явище тимчасове, тоді як цінність мистецтва, діяльність культурних інституцій не обчислюються за логікою супермаркетів», – зазначили в Громадській раді.

Про нерентабельність Довженко-Центру та його існування за рахунок державних дотацій йшлося також у виступі очільниці Держкіно Марини Кудерчук в ефірі національного телемарафону.

У відповідь на цю заяву екс-директор Довженко Центру Іван Козленко опублікував інформацію за щорічними публічними звітами Центру у 2016-2020 рр., відповідно до якої упродовж цих п’яти років Довженко-Центр був прибутковим та повертав у бюджет податків більше, ніж отримував державних субсидій. Крім того, у структурі доходів Центру бюджетні дотації не перевищували 24%, або 10 млн грн на рік.

Громадська Рада при Держкіно покликана забезпечувати відкриту й прозору діяльність Держкіно, залучати громадян до участі в управлінні державними справами, підтримувати постійний діалог з громадськістю та врахувати громадську думку в процесі формування та реалізації державної політики в галузі кінематографії.

Нагадаємо, проти рішення Держкіно також виступили ключові культурні інституції країни, такі як Мистецький Арсенал, Український інститут, Інститут книги, Український ПЕН.