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До Дня Незалежності України Софія Київська відкриває виставку сучасних художників «Лики свободи»

Представлять понад 40 авторів, які працюють із сакральним мистецтвом.

До Дня Незалежності України Софія Київська відкриває виставку сучасних художників «Лики свободи»

Національний заповідник “Софія Київська” в партнерстві з культурною інституцією «Міжвухами» відкриває 23 серпня виставку «Лики свободи». Про це повідомила пресслужба «Міжвухами».

Проєкт об’єднає понад 40 художників, працюють із сакральним мистецтвом. Серед них – Любомир Медвідь, Остап Лозинський, Дмитро Гордіца, Сергій Радкевич. Їхні надзвичайно різні твори – від традиційного іконопису до цифрового мистецтва - поєднує спільне проживання війни в Україні та пошук духовного зцілення від нелюдяної жорстокості російських окупантів.

Куратор виставки – художник та іконописець Дмитро Гордіца.

Виставка відкриється у просторі «Хлібня» та триватиме до 15 вересня.

Нагадаємо, у Софії Київській триває виставка «Війна» фотографа Олександра Глядєлова.

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