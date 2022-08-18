До Дня Незалежності України Софія Київська відкриває виставку сучасних художників «Лики свободи»

Національний заповідник “Софія Київська” в партнерстві з культурною інституцією «Міжвухами» відкриває 23 серпня виставку «Лики свободи». Про це повідомила пресслужба «Міжвухами».

Проєкт об’єднає понад 40 художників, працюють із сакральним мистецтвом. Серед них – Любомир Медвідь, Остап Лозинський, Дмитро Гордіца, Сергій Радкевич. Їхні надзвичайно різні твори – від традиційного іконопису до цифрового мистецтва - поєднує спільне проживання війни в Україні та пошук духовного зцілення від нелюдяної жорстокості російських окупантів.

Куратор виставки – художник та іконописець Дмитро Гордіца.

Виставка відкриється у просторі «Хлібня» та триватиме до 15 вересня.

Нагадаємо, у Софії Київській триває виставка «Війна» фотографа Олександра Глядєлова.