У Варшаві пройде 8-й фестиваль «Дні української музики»

4-8 вересня 2022 року у залах Польського радіо та Національної Філармонії відбудеться 8-й фестиваль «Дні української музики у Варшаві». Про це повідомила пресслужба фестивалю.

Фестиваль «Дні української музики у Варшаві» проводить концерти класичного виконання, на яких знамениті твори української класики представляють знані музиканти, солісти й колективи Польщі та України.

Фото: Yuri Totsky Роман Ревакович

«Головна мета фестивалю - донести до відома польського суспільства інформацію про високу українську культуру в контексті майже повної відсутності українського репертуару в польських культурних закладах. Організація концертів в головних музичних залах Варшави дозволяє ставити українські твори в контексті інших музичних заходів та заохочує музичну публіку до пізнавання творів українських композиторів, чиї імена, як правило, невідомі не тільки пересічному меломану, але й професійній польській музичній аудиторії», - коментує художній директор «Днів Української музики у Варшаві» Роман Ревакович.

4.09.2022 о 19:00 пройде перша фестивальна імпреза «Фортепіанний речиталь» у Концертній студії Польського радіо ім. Вітольда Лютославського. У програмі концерту прозвучать «Багателі» (2005-2006) Валентина Сильвестрова. Виконавець – піаніст Дмитро Чоні, лауреат конкурсу Вана Клайберна.

6.09.2022 о 19:00 на тій самій локації пройде концерт творів українських композиторів: "Concerto misterioso" (1977) Леоніда Грабовського для 9 виконавців; "Ars naturalis" (2008) Олега Безбородька для 5 виконавців; "Musique pour Recherche" (1996) Юрія Ланюка для 9 виконавців; "Looking-Glass Music" (1992) Олександра Щетинського для 12 виконавців. Концерт виконає Chain Ensemble – камерний ансамбль, створений під патронатом Товариства Вітольда Лютославського, орієнтованого на відтворення нової музики на найвищому світовому рівні. Диригуватиме концертом віолончеліст Анджей Бауер.

08.09.2022 о 19:00 у Концертній залі Національної філармонії Республіки Польща пройде наймасштабніший із трьох Ораторіальний концерт, який завершуватиметься знаковим для України твором композиторки Богдани Фроляк – «Праведная душе» (2014) для солістів, хору та оркестру на вірші Тараса Шевченка, відзначений Національною премією України імені Тараса Шевченка.

Також звучатимуть Увертюра «Піднесення» (2021) для симфонічного оркестру Олександра Шимка та «Взаємодії» (2013/2021) для віолончелі та симфонічного оркестру Золтана Алмаші.

Солістами у концерті будуть Бартош Козяк – віолончель, Тамара Калінкіна – сопрано, Наталка Половинка – мецо-сопрано, Губерт Запіур – баритон. Виступатимуть Хор Національної філармонії (Варшава) та Оркестр Національної філармонії (Варшава). Диригуватиме Роман Ревакович – художній директор «Днів Української музики у Варшаві».

Цьогорічний фестиваль повністю фінансують польські установи: головними партнерами заходу стали польський Банк крайового господарства BGK та Фонд Most the Most.

Нагадаємо, з 24 серпня планується запуск євроколії зі Львівщини в Польщу.