Польща не вважає можливим відключення Starlink в Україні

Річ у тім, що Варшава закупила термінали і вносить за них абонплату.

Малоймовірно, що США відключать Україні Starlink.

Як заявив віцепремʼєр-міністр Польщі Кшиштоф Гавковський, його країна купила Starlinks і передала Україні.

«Ми платимо і будемо платити абонплату за супутниковий Інтернет для України. Я не можу уявити, щоб хтось міг вирішити розірвати бізнес-контракт на комерційну послугу, стороною якого є Польща», - зазначив Гавковський.