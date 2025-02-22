Польща не вважає можливим відключення Starlink в Україні

Малоймовірно, що США відключать Україні Starlink.
Як заявив віцепремʼєр-міністр Польщі Кшиштоф Гавковський, його країна купила Starlinks і передала Україні.
«Ми платимо і будемо платити абонплату за супутниковий Інтернет для України. Я не можу уявити, щоб хтось міг вирішити розірвати бізнес-контракт на комерційну послугу, стороною якого є Польща», - зазначив Гавковський.
- За повідомленням Reuters, американська сторона використала як засіб тиску на Київ погрозу відключити на території України термінали Starlink.
- У Центрі протидії дезінформації заявили потім, що Штати не відключать супутниковий зв'язок. Навіть якщо це станеться, то є "альтернативні речі", які на фронті працюють.