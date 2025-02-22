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Польща не вважає можливим відключення Starlink в Україні

Річ у тім, що Варшава закупила термінали і вносить за них абонплату.

Польща не вважає можливим відключення Starlink в Україні
Starlink на Харківщині
Фото: Facebook/Михайло Федоров

Малоймовірно, що США відключать Україні Starlink.

Як заявив віцепремʼєр-міністр Польщі Кшиштоф Гавковський, його країна купила Starlinks і передала Україні. 

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«Ми платимо і будемо платити абонплату за супутниковий Інтернет для України. Я не можу уявити, щоб хтось міг вирішити розірвати бізнес-контракт на комерційну послугу, стороною якого є Польща», - зазначив Гавковський.

  • За повідомленням Reuters, американська сторона використала як засіб тиску на Київ погрозу відключити на території України термінали Starlink.
  • У Центрі протидії дезінформації заявили потім, що Штати не відключать супутниковий зв'язок. Навіть якщо це станеться, то є "альтернативні речі", які на фронті працюють.
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