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Зеленський і прем’єр Великобританії провели розмову і узгодили спільні заходи на наступний тиждень

Український президент анонсував "дуже активний" наступний тиждень.

Зеленський і прем’єр Великобританії провели розмову і узгодили спільні заходи на наступний тиждень
Володимир Зеленський і Кір Стармер
Фото: Офіс президента

Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Великобританії Кіром Стармером.

Зеленський наголосив, що «Європа повинна бути за столом переговорів щодо закінчення війни та формування міцних гарантій безпеки». 

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«Безпека України невіддільна від безпеки Європи», - додав глава держави.

Президент також повідомив, що вони зі Стармером узгодили військову взаємодію, спільні кроки та заходи на наступний тиждень, який «буде дуже активним». 

  • 24 лютого президент Франції їде до США на переговори з Дональдом Трампом, а 26 лютого прибуде на перемовини Кір Стармер.
  • Зокрема, Стармер представить президенту Трампу план щодо розгортання в Україні контингенту у 30 тисяч європейських військових після підписання будь-якої угоди про припинення вогню.
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