Зеленський і прем’єр Великобританії провели розмову і узгодили спільні заходи на наступний тиждень

Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Великобританії Кіром Стармером.
Зеленський наголосив, що «Європа повинна бути за столом переговорів щодо закінчення війни та формування міцних гарантій безпеки».
«Безпека України невіддільна від безпеки Європи», - додав глава держави.
Президент також повідомив, що вони зі Стармером узгодили військову взаємодію, спільні кроки та заходи на наступний тиждень, який «буде дуже активним».
- 24 лютого президент Франції їде до США на переговори з Дональдом Трампом, а 26 лютого прибуде на перемовини Кір Стармер.
- Зокрема, Стармер представить президенту Трампу план щодо розгортання в Україні контингенту у 30 тисяч європейських військових після підписання будь-якої угоди про припинення вогню.