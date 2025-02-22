Зеленський і прем’єр Великобританії провели розмову і узгодили спільні заходи на наступний тиждень

Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Великобританії Кіром Стармером.

Зеленський наголосив, що «Європа повинна бути за столом переговорів щодо закінчення війни та формування міцних гарантій безпеки».

«Безпека України невіддільна від безпеки Європи», - додав глава держави.

Президент також повідомив, що вони зі Стармером узгодили військову взаємодію, спільні кроки та заходи на наступний тиждень, який «буде дуже активним».