Сибіга обговорив із Держсекретарем США Рубіо досягнення миру в Україні

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив з держсекретарем США Марком Рубіо досягнення миру в Україні.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Анрій Сибіга продовжив з Рубіо орієнтований на результат українсько-американський діалог.

"Напередодні третьої річниці повномасштабної агресії Росії я підкреслив рішучу волю України до досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру — миру, який зміцнить Україну і США", — каже глава МЗС.

31 січня Рубіо заявив, що війна повертає Україну "на 100 років назад". Він зазначив, що війна має завершитися переговорами й обидвом сторонам слід піти на поступки.