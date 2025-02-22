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Сибіга обговорив із Держсекретарем США Рубіо досягнення миру в Україні

Глава українського МЗС продовжив діалог щодо справедливого миру.

Сибіга обговорив із Держсекретарем США Рубіо досягнення миру в Україні
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив з держсекретарем США Марком Рубіо досягнення миру в Україні.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Анрій Сибіга продовжив з Рубіо орієнтований на результат українсько-американський діалог.

"Напередодні третьої річниці повномасштабної агресії Росії я підкреслив рішучу волю України до досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру — миру, який зміцнить Україну і США", — каже глава МЗС.

  • 31 січня Рубіо заявив, що війна повертає Україну "на 100 років назад". Він зазначив, що війна має завершитися переговорами й обидвом сторонам слід піти на поступки.
  • У листопаді минулого року Рубіо говорив, що у війні в Україні наступила патова ситуація, тож треба йти шляхом переговорів, що водночас не означатиме, що це буде вигідним для Кремля.
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