Сибіга обговорив із Держсекретарем США Рубіо досягнення миру в Україні

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив з держсекретарем США Марком Рубіо досягнення миру в Україні.
Про це повідомляє пресслужба МЗС України.
Анрій Сибіга продовжив з Рубіо орієнтований на результат українсько-американський діалог.
"Напередодні третьої річниці повномасштабної агресії Росії я підкреслив рішучу волю України до досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру — миру, який зміцнить Україну і США", — каже глава МЗС.
- 31 січня Рубіо заявив, що війна повертає Україну "на 100 років назад". Він зазначив, що війна має завершитися переговорами й обидвом сторонам слід піти на поступки.
- У листопаді минулого року Рубіо говорив, що у війні в Україні наступила патова ситуація, тож треба йти шляхом переговорів, що водночас не означатиме, що це буде вигідним для Кремля.