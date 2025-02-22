Пентагон звільнив 5400 цивільних співробітників

Загалом без роботи залишаться від 5% до 8% персоналу.

У п'ятницю міністерство оборони Сполучених Штатів оголосило про намір звільнити близько 5-8% цивільних співробітників, розпочавши з 5400 людей, які перебували на випробувальному терміні.

Як пише The Guardian, у Пентагоні вважають, що після скорочень відомство "краще відповідатиме цілям, зазначеним президентом Дональдом Трампом". Звільнення також виправдали "зацікавленістю громадськості у тому, щоб не утримувати за кошти платників податків тих, чия робота не є критичною для виконання місій міністерства чи визнана зайвою".

Загалом Пентагон керує штатом з близько 700 тисяч цивільних осіб. Таким чином експерти очікують, що кількість звільнених може сягнути 50 тисяч співробітників. Також планується запровадження мораторію на взяття нових людей на роботу.

Зміни наприкінці тижня відбулися і у військовому крилі Пентагону: очільник Об'єднаного комітету начальників штабів, найбільш високоранговий офіцер армії США генерал Браун також був звільнений прямим указом Дональда Трампа.