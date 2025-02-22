В Угорщині мітингували працівники судової системи

Тисячі угорських суддів, співробітників суду та прихильників пройшли маршем до міністерства юстиції в Будапешті, вимагаючи незалежності судової системи, свободи слова для суддів і кращої оплати праці.

Про це пише Reuters.

Демонстранти також вимагали більше прав для суддів висловлювати своє невдоволення та закликали підвищити зарплату через високу плинність кадрів судів у центральній Угорщині та Будапешті.

Видання зазначає, що незалежність судів Угорщини була спірним питанням, і це спричинило розбіжності між урядом Віктора Орбана та Європейським Союзом.

Судді почали висловлювати невдоволення в листопаді, коли було підписано угоду між урядом і трьома головними представницькими органами судової влади, яка пов’язувала підвищення зарплат із реформами.

Критики цього кроку стверджували, що на Національну судову раду, яка є незалежною структурою з правоздатністю та бюджетною автономією, чинився необґрунтований тиск, щоб підписати документ "поспішно та таємно", без належних консультацій.

Раніше цього місяця керівник апарату прем'єр-міністра Гергелі Гульяс заявив, що конституція гарантує незалежність судової системи Угорщини.

За його словами, до 2027 року середня зарплата суддів досягне майже 2,3 мільйона форинтів ($5974), тобто протягом двох років зросте на 50%, а зарплати працівників суду підвищать на 80-100%.