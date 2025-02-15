ЗМІ: Угорщина блокує початок переговорів вступу України до ЄС через питання захисту нацменшин

Угорщина заблокувала відкриття першого кластера перемовин щодо євроінтеграції України "Основи" і вимагає від Києва план захисту національних меншин.

Про це повідомляє польське видання RMF24.

Як інформує видання, Польща, Польща, яка головує в Раді ЄС, представила у п'ятницю, 14 лютого, лист з умовами відкриття кластеру "Основи", який буде надіслано Україні.

Мова йде про підготовку та прийняття двох дорожніх карт. Одна з них має стосуватися плану реформ у сфері верховенства права, а інша – реформи державного управління.

За інформацією видання, Угорщина єдина виступила проти ухвалення цього листа, вимагаючи, щоб Україна також представила план захисту національних меншин. Це може призвести до блокування відкриття першого кластера перемовин у квітні, адже до того часу мають ухвалити ще два процедурні рішення, які теж можуть бути заблоковані.