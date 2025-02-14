Папа Римський госпіталізований через загострення бронхіту

У понтифіка легка температура, його клінічний стан задовільний.

Вранці 14 лютого Папа Римський Франциск потрапив до лікарні через загострення бронхіту.

Про це повідомляє Vatican News.

Пресслужба Ватикану оголосила, що Папа Франциск був госпіталізований до римської поліклініки для “деяких необхідних тестів”. Перші проведені тести продемонстрували інфекцію дихальних шляхів.

Також у понтифіка легка температура, його клінічний стан задовільний, йому розпочали медикаментозну терапію.

“Франческо спокійний, у хорошому настрої та прочитав кілька газет”, - запевнив прессекретар Бруні.