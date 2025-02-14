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Папа Римський госпіталізований через загострення бронхіту

У понтифіка легка температура, його клінічний стан задовільний.

Папа Римський госпіталізований через загострення бронхіту
Папа Римський Франциск
Фото: EPA/UPG

Вранці 14 лютого Папа Римський Франциск потрапив до лікарні через загострення бронхіту.

Про це повідомляє Vatican News.

Пресслужба Ватикану оголосила, що Папа Франциск був госпіталізований до римської поліклініки для “деяких необхідних тестів”. Перші проведені тести продемонстрували інфекцію дихальних шляхів.

Також у понтифіка легка температура, його клінічний стан задовільний, йому розпочали медикаментозну терапію. 

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“Франческо спокійний, у хорошому настрої та прочитав кілька газет”, - запевнив прессекретар Бруні.

  • Папа Римський Франциск, який лікується від важкого бронхіту, не зміг завершити виголошення своєї недільної проповіді через проблеми з диханням.
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