Британські король та королева відвідають Рим на річницю весілля

Чарльз та Камілла стануть паломниками у ювілейний рік Католицької церкви.

Букінгемський палац оголосив про намір короля Чарльза ІІІ та його дружини королеви Камілли у квітні здійснити державний візит до Італії та Ватикану.

Як пише BBC, час поїздки збігатиметься з 20 річницею шлюбу монарха - 9 квітня 2005 року тоді ще принц Уельський вдруге побрався. Стан здоров'я короля, який нині проходить лікування від онкологічного захворювання, дозволяє подорожувати.

Чарльз є великим шанувальником мистецтва та релігії, а особливо їхнього відображення в італійській культурі - тож регулярно відвідував цю країну упродовж років. Наступний візит стане для короля вже 18-им.

Як і його батьки Єлизавета ІІ та принц Філіп у 2000 році, Чарльз візьме участь у святкуванні ювілейного року Католицької церкви, що стається кожних чверть століття. Разом з дружиною глава британської держави стане "паломником надії", пройшовши через спеціальні ворота у Ватикані.

Також король вперше у статусі очільника Церкви Англії зустрінеться з Папою Римським Франциском.