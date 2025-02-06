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Британія позбавила акредитації російського дипломата

Так Лондон відреагував на те, що торік у листопаді РФ видворила британського дипломата.

Британія позбавила акредитації російського дипломата
прапор РФ
Фото: rada.gov.ua

Великобританія позбавила акредитації російського дипломата у відповідь на дії Москви, пише Le Monde.

Для цього британське МЗС викликало посла РФ. Так Лондон відреагував на те, що у листопаді 2024 року Росія видворила їхнього дипломата.

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Міністерство закордонних справ Великобританії засудило «необґрунтоване рішення Росії відкликати акредитацію британського дипломата», якого Москва звинуватила у шпигунстві. 

«Ми не вагаючись захищатимемо наші національні інтереси. Моє послання Росії зрозуміле: якщо ви вживете дій проти нас, ми відповімо», - заявив міністр Девід Ламмі і додавю що будь-які подальші дії з боку РФ будуть вважати ескалацією і «розглядатимуться відповідним чином».

  • Торік у вересні Москва відкликала акредитацію шести дипломатів посольства Великобританії в Москві, назвавши їх шпигунами. 
  • У травні того ж року попередній британський уряд вислав військового аташе, який працював у російському посольстві в Лондоні, представивши його як «неоголошеного офіцера військової розвідки».
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