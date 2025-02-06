Британія позбавила акредитації російського дипломата

Великобританія позбавила акредитації російського дипломата у відповідь на дії Москви, пише Le Monde.
Для цього британське МЗС викликало посла РФ. Так Лондон відреагував на те, що у листопаді 2024 року Росія видворила їхнього дипломата.
Міністерство закордонних справ Великобританії засудило «необґрунтоване рішення Росії відкликати акредитацію британського дипломата», якого Москва звинуватила у шпигунстві.
«Ми не вагаючись захищатимемо наші національні інтереси. Моє послання Росії зрозуміле: якщо ви вживете дій проти нас, ми відповімо», - заявив міністр Девід Ламмі і додавю що будь-які подальші дії з боку РФ будуть вважати ескалацією і «розглядатимуться відповідним чином».
- Торік у вересні Москва відкликала акредитацію шести дипломатів посольства Великобританії в Москві, назвавши їх шпигунами.
- У травні того ж року попередній британський уряд вислав військового аташе, який працював у російському посольстві в Лондоні, представивши його як «неоголошеного офіцера військової розвідки».