Британія позбавила акредитації російського дипломата

Так Лондон відреагував на те, що торік у листопаді РФ видворила британського дипломата.

Великобританія позбавила акредитації російського дипломата у відповідь на дії Москви, пише Le Monde.

Для цього британське МЗС викликало посла РФ. Так Лондон відреагував на те, що у листопаді 2024 року Росія видворила їхнього дипломата.

Міністерство закордонних справ Великобританії засудило «необґрунтоване рішення Росії відкликати акредитацію британського дипломата», якого Москва звинуватила у шпигунстві.

«Ми не вагаючись захищатимемо наші національні інтереси. Моє послання Росії зрозуміле: якщо ви вживете дій проти нас, ми відповімо», - заявив міністр Девід Ламмі і додавю що будь-які подальші дії з боку РФ будуть вважати ескалацією і «розглядатимуться відповідним чином».