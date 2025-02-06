Команди понад 20 українських оборонних стартапів навчалися у Кремнієвій долині

Вони проходили навчання упродовж двох тижнів.

Команди 22 українських компаній, які займаються інноваційними розробками в галузі оборони й безпеки, стали випускниками акселератора від каліфорнійського Науково-дослідного інституту SRI International.

Про це повідомили у Міноборони.

Протягом двох тижнів вони працювали із фахівцями з провідних американських університетів, підрозділу оборонних інновацій Міністерства оборони США (DIU), та провідних консалтингових компаній.

Учасники програми отримали знання і поради від експертів, можливості стратегічних партнерств у оборонній галузі, а також презентували свої продукти інвесторам з Кремнієвої долини. Протягом пів року провідні американські експерти проводитимуть для них менторські сесії та допомагатимуть планувати вихід на ринок та залучати інвестиції.