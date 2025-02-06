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Команди понад 20 українських оборонних стартапів навчалися у Кремнієвій долині

Вони проходили навчання упродовж двох тижнів. 

Команди понад 20 українських оборонних стартапів навчалися у Кремнієвій долині
Команди українських оборонних стартапів у Кремнієвій долині
Фото: Міноборони

Команди 22 українських компаній, які займаються інноваційними розробками в галузі оборони й безпеки, стали випускниками акселератора від каліфорнійського Науково-дослідного інституту SRI International.

Про це повідомили у Міноборони. 

Протягом двох тижнів вони працювали із фахівцями з провідних американських університетів, підрозділу оборонних інновацій Міністерства оборони США (DIU), та провідних консалтингових компаній.

Учасники програми отримали знання і поради від експертів, можливості стратегічних партнерств у оборонній галузі, а також презентували свої продукти інвесторам з Кремнієвої долини. Протягом пів року провідні американські експерти проводитимуть для них менторські сесії та допомагатимуть планувати вихід на ринок та залучати інвестиції.

  • Акселератор з наукомістких безпекових технологій (Deep Tech Security Accelerator) – це проєкт з посилення української обороноздатності. Його ініціювали та співзаснували разом з SRI International Катерина Акименко, запрошена дослідниця Каліфорнійського університету в Берклі та співзасновниця українського консалтингу Yes&Design, та Готьє Вассер – виконавчий директор Центру бізнес-аналітики Фішера при бізнес-школі Хаас (Каліфорнійський університет в Берклі). 
  • SRI International – це неприбутковий науково-дослідницький інститут та організація зі штаб-квартирою в Менло-Парку що у Каліфорнії. Вона займається технологічними розробками для урядових установ і бізнесу та має понад 4 000 патентів та патентних заявок по всьому світу.
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