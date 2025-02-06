Демократи у Сенаті США оголосили про 30-годинний марафон виступів

Таким чином протестують проти призначення в адміністрацію Трампа "архітектора Проєкту 2025".

Лідер демократичної меншості у Сенаті США Чак Шумер заявив, що його однопартійці зобов'язалися не залишати трибуну упродовж всієї ночі і провести 30-годинний марафон виступів.

Як пише The Guardian, цей крок є першим після оновлення складу Конгресу та інавгурації президента США Дональда Трампа випадком свідомого блокування демократами роботи Сенату. Його причиною стало бажання господаря Білого дому призначити керівником бюджетного офісу у своїй адміністрації Расселла Воута.

Саме Воута вважають одним із головних архітекторів скандального "Проєкту 2025" - ультраправого радикального плану реформи уряду США задля просування консервативних християнських цінностей, консолідації влади в руках президента та боротьби з бюрократією. Документ звинувачували у порушеннях базових громадянських свобод та верховенства права з метою перетворення країни на автократію.

Демократи обіцяють у своїх промовах "продемонструвати, яка Трамп, всупереч власним заявам, зробив Проєкт 2025 своїм порядком денним у Білому домі".

Першим із сенаторів, хто узяв слово, став Джефф Мерклі, який виступав упродовж понад 1 години.