Трамп заборонив спортсменкам-трансгендерам брати участь в жіночих змаганнях з легкої атлетики

Президент США назвав це частиною своєї обіцянки відновити “здоровий глузд” у країні.

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який забороняє спортсменам-трансгендерам брати участь у низці жіночих змагань з легкої атлетики.

Про це повідомляє The Washington Post.

Заборона стосується змагань, які фінансуються школами, шляхом відмови у наданні федеральних коштів тим навчальним закладам, які це дозволяють.

На церемонії Дональд Трамп назвав це частиною своєї обіцянки відновити “здоровий глузд” у країні.

“Цим виконавчим наказом війну з жіночим спортом завершено”,- написала радниця Трампа Марго Мартін.