У Харкові "шахеди" пошкодили історичну пам'ятку і корпуси навчального закладу (оновлено)
У Харкові "шахеди" пошкодили історичну пам'ятку і корпуси навчального закладу (оновлено)
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
​Spiegel: Росія провела у Німеччині масштабну диверсійну операцію, аби погіршити рейтинг «Зелених»
​Spiegel: Росія провела у Німеччині масштабну диверсійну операцію, аби погіршити рейтинг «Зелених»
Фінмоніторинг виявив фінансування благодійного фонду і парафій УПЦ МП коштом Росії
Фінмоніторинг виявив фінансування благодійного фонду і парафій УПЦ МП коштом Росії
Бронювання 100 % медиків державних і комунальних закладів: чому обурені лікарі і що каже МОЗ
Бронювання 100 % медиків державних і комунальних закладів: чому обурені лікарі і що каже МОЗ
Рада-13. Парламентська криза, підготовка до виборів і проблеми з голосами
Рада-13. Парламентська криза, підготовка до виборів і проблеми з голосами
З російського полону повернули 150 наших захисників (доповнено)
З російського полону повернули 150 наших захисників (доповнено)
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
ГоловнаСвіт

Трамп заборонив спортсменкам-трансгендерам брати участь в жіночих змаганнях з легкої атлетики

Президент США назвав це частиною своєї обіцянки відновити “здоровий глузд” у країні.

Трамп заборонив спортсменкам-трансгендерам брати участь в жіночих змаганнях з легкої атлетики
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який забороняє спортсменам-трансгендерам брати участь у низці жіночих змагань з легкої атлетики.

Про це повідомляє The Washington Post.

Заборона стосується змагань, які фінансуються школами, шляхом відмови у наданні федеральних коштів тим навчальним закладам, які це дозволяють. 

На церемонії Дональд Трамп назвав це частиною своєї обіцянки відновити “здоровий глузд” у країні. 

Підписуйтесь на наш Google News

“Цим виконавчим наказом війну з жіночим спортом завершено”,- написала радниця Трампа Марго Мартін.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies