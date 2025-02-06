Трамп заборонив спортсменкам-трансгендерам брати участь в жіночих змаганнях з легкої атлетики

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який забороняє спортсменам-трансгендерам брати участь у низці жіночих змагань з легкої атлетики.
Про це повідомляє The Washington Post.
Заборона стосується змагань, які фінансуються школами, шляхом відмови у наданні федеральних коштів тим навчальним закладам, які це дозволяють.
На церемонії Дональд Трамп назвав це частиною своєї обіцянки відновити “здоровий глузд” у країні.
“Цим виконавчим наказом війну з жіночим спортом завершено”,- написала радниця Трампа Марго Мартін.
- Президент США Дональд Трамп наказав Міністерству оборони США оновити впродовж 60 днів свою політику щодо медичних стандартів і представити впродовж 30 днів комплекс заходів щодо військовослужбовців-трансгендерів.
- Перед тим обраний президент США Дональд Трамп пообіцяв “зупинити трансгендерне божевілля” у перший же день свого президентства, оскільки республіканці контролюватимуть обидві палати Конгресу та Білий дім.