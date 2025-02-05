Національна асамблея Франції не змогла оголосити вотум недовіри уряду

Національна асамблея Франції відхилила пропозицію про оголошення вотуму недовіри уряду.
Про це повідомляє BFMTV.
Подана крайніми лівими з "Нескореної Франції" пропозиція набрала 128 голосів за мінімально необхідних 288.
Ультраліві намагались оголосити вотум недовіри уряду Байру через ухвалений за спецпроцедурою в обхід парламенту бюджет на 2025 рік.
Втім, напередодні депутати Соціалістичної партії та ультраправого "Національного обʼєднання" запевнили, що не підтримають вотум недовіри.
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Раніше схожа ситуація склалася довкола уряду Мішеля Барньє – він теж тоді вирішив в обхід парламенту затвердити бюджет.
- Опісля ультраправі та ліві члени парламенту Франції об’єднали зусилля, щоб підтримати вотум недовіри прем’єр-міністру.