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Національна асамблея Франції не змогла оголосити вотум недовіри уряду

Пропозиція про вотум недовіри уряду набрала тільки 128 голосів за мінімально необхідних 288.

Національна асамблея Франції не змогла оголосити вотум недовіри уряду
Франсуа Байру
Фото: EPA/UPG

Національна асамблея Франції відхилила пропозицію про оголошення вотуму недовіри уряду.

Про це повідомляє BFMTV.

Подана крайніми лівими з "Нескореної Франції" пропозиція набрала 128 голосів за мінімально необхідних 288.

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Ультраліві намагались оголосити вотум недовіри уряду Байру через ухвалений за спецпроцедурою в обхід парламенту бюджет на 2025 рік.

Втім, напередодні депутати Соціалістичної партії та ультраправого "Національного обʼєднання" запевнили, що не підтримають вотум недовіри.

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