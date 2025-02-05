ЗМІ: наступне засідання у форматі “Рамштайн” пройде 12 лютого

Наступна зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 12 лютого.
Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на власні джерела.
Зазначається, що засідання відбудеться під головуванням Великої Британії, а не США.
Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що наступну зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" проведуть перед Мюнхенською конференцією з безпеки. За його словами, невідомо, що відбуватиметься з форматом надалі, оскільки це залежить від майбутньої адміністрації США.
- Попереднє засідання провели 9 січня. На ньому учасники затвердили план забезпечення потреб України щонайменше до 2027-го.
- Крім того, союзники і партнери України за підсумками засідання виділили додатково майже 234 млн доларів у Міжнародний фонд для нашої держави (IFU).