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ЗМІ: наступне засідання у форматі “Рамштайн” пройде 12 лютого

Зустріч відбудеться під головуванням Британії.

ЗМІ: наступне засідання у форматі “Рамштайн” пройде 12 лютого
18-та зустріч у форматі "Рамштайн" 23 січня 2024 року
Фото: Рустем Умєров

Наступна зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 12 лютого.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що засідання відбудеться під головуванням Великої Британії, а не США.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що наступну зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" проведуть перед Мюнхенською конференцією з безпеки. За його словами, невідомо, що відбуватиметься з форматом надалі, оскільки це залежить від майбутньої адміністрації США.

  • Попереднє засідання провели 9 січня. На ньому учасники затвердили план забезпечення потреб України щонайменше до 2027-го. 
  • Крім того, союзники і партнери України за підсумками засідання виділили додатково майже 234 млн доларів у Міжнародний фонд для нашої держави (IFU).
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