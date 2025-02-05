ЗМІ: наступне засідання у форматі “Рамштайн” пройде 12 лютого

18-та зустріч у форматі "Рамштайн" 23 січня 2024 року

Наступна зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 12 лютого.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що засідання відбудеться під головуванням Великої Британії, а не США.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що наступну зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" проведуть перед Мюнхенською конференцією з безпеки. За його словами, невідомо, що відбуватиметься з форматом надалі, оскільки це залежить від майбутньої адміністрації США.