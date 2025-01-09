На авіабазі "Рамштайн" відбулося засідання Контактної групи з питань оборони України. Зеленський взяв офлайн-участь

Це вдруге, коли президент приїжджав на таке засідання.

Президент Володимир Зеленський взяв особисту зустріч у засіданні Контактної групи з питань оборони України, що нині пройшла на авіабазі ВПС США у Німеччині.

Це – останнє засідання за участі міністра оборони США Ллойда Остіна. Після 20 січня його на посаді замінить міністр, якого мають схвалити за поданням нового президента Дональда Трампа.

Остін на початку засідання назвав Зеленського "лідером, який зробив історію". Зеленський подякував Штатам за все зроблене від початку повномасштабної війни. Також він висловив вдячність німецькому міністрові оборони.

Зеленський окремо наголосив на важливості розвитку виробництва і застосування дронів. На його думку, це те, що здатне змінити війну.

"Цього року ми в Україні хочемо поставити рекорд у кількості та якості дронів, які ми виробляємо і отримуємо", – сказав президент.

Він закликав усі країни-учасниці засідання бути активнішими у нарощуванні арсеналу дронів. Україна має найбільші в Європі спроможності виробництва БпЛА, тож він закликав інвестувати у ці підприємства, як і в людей, пов'язаних з ними.

Також він закликав усі країни укласти з Укарїною двосторонні безпекові угоди.

"Це посилить поле бою і захистить наш енергетичний сектор, не лише в Україні, а і на вашій території це покращить безпекові програми. Ми бачимо, що відбувається з підводними кабелями в Балтійському морі, бачимо інциденти в певних країнах, бачимо дестабілізацію в Африці, яка загрожує Європі новою міграцією, дізнаємося про те, як російська розвідка платила збройним формуванням у Афганістані, щоб ті били по військових коаліції, коли вони були там. Москва платила, щоб вбивати ваших солдатів, американських солдатів, солдатів країн НАТО – як це можна забути або пробачити? Російська агресія триває", – сказав президент.