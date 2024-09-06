Зеленський на засіданні "Рамштайн" назвав кількість втрат ворога в Курській області

У Німеччині на базі ВПС США "Рамштайн" почалося засідання Контактної групи з питань оборони України. Участь уперше особисто бере президент України Володимир Зеленський, а головує, як завжди, міністр оборони США. Ллойд Остін у вітальному слові сказав, що українці надихають весь світ.

Президент Зеленський подякував США за лідерство у форматі. Він також подякував німецькому міністру оборони.

Він звернув увагу, що зараз у Покровську і Торецьку є велика потреба відчути силу підтримки міжнародних союзників. А також звернув увагу, що саме сьогодні – рівно місяць від початку наступу Сил оборони на Курську область, з якої Володимир Путін готував новий напад задля поширення війни на ще більшу територію.

"Він готувався почати новий наступ на Суми", – сказав він.

За його словами, Сили оборони зараз контролюють в Курській області понад 1300 кілометрів, а це – понад сотню населених пунктів.

"Значна частина цієї території була покинута російськими військами – вони втекли, коли побачили наближення наших військ. Звісно, значна частина була взята під контроль у боях. Станом на зараз, протягом першого місяця нашої операції, російські війська втратили приблизно 6000 солдатів убитими і пораненими лише в Курській області ", – сказав він.

Президент вважає, що завдяки діям української армії зараз ризику наступу на Суми немає. Водночас Росія кинула найпідготовленіші війська на окупацію Донецької області.

Зеленський наголосив, що Росія миру не прагне, тому треба на неї тиснути, аби її війська обрали мир, а не війну. Окремо він підкреслив, що захисникам потрібно більше зброї, щоб витіснити окупантів.

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