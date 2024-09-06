Росіяни поранили двох цивільних на Чернігівщині

Унаслідок вчорашнього російського обстрілу прикордоння Чернігівщини поранено двох мирних мешканців.
Про це повідомили у Нацполіції.
Росіяни атакували одне з сіл Семенівської громади Новгород-Сіверського району.
Унаслідок обстрілу поранень зазнали 55-річна жінка та 67-річний чоловік. Поліцейські негайно прибули на місце, надали потерпілим першу домедичну допомогу та евакуювали до лікарні.
Обстрілом також пошкоджено оселі та цивільну інфраструктуру населеного пункту.
За фактом скоєння рф чергового воєнного злочину слідчі поліції Новгород-Сіверського району відкрили кримінальне провадження за статтею 438 КК України (Порушення законів та звичаїв війни).
Нещодавно через російський обстріл прикордонного села у Семенівській громаді Чернігівщини горіли 38 будинків.