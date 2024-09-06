Росіяни поранили двох цивільних на Чернігівщині

Обстрілом також пошкоджено оселі та цивільну інфраструктуру населеного пункту.

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Унаслідок вчорашнього російського обстрілу прикордоння Чернігівщини поранено двох мирних мешканців.

Про це повідомили у Нацполіції.

Росіяни атакували одне з сіл Семенівської громади Новгород-Сіверського району.

Унаслідок обстрілу поранень зазнали 55-річна жінка та 67-річний чоловік. Поліцейські негайно прибули на місце, надали потерпілим першу домедичну допомогу та евакуювали до лікарні.

Фото: Національна поліція На Чернігівщині через обстріл РФ поранені цивільні

Обстрілом також пошкоджено оселі та цивільну інфраструктуру населеного пункту.

За фактом скоєння рф чергового воєнного злочину слідчі поліції Новгород-Сіверського району відкрили кримінальне провадження за статтею 438 КК України (Порушення законів та звичаїв війни).

Нещодавно через російський обстріл прикордонного села у Семенівській громаді Чернігівщини горіли 38 будинків.