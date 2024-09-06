​Сили оборони знищили 1170 окупантів, – Генштаб

Упродовж доби Сили оборони знищили 1170 окупантів, 7 танків, 20 артилерійських систем та 9 бойових броньованих машин ворога.
Такі дані навів Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 622720 (+1170) осіб,
- танків ‒ 8631 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16878 (+9) од,
- артилерійських систем – 17745 (+20) од,
- РСЗВ – 1178 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 941 (+1) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14732 (+74),
- крилаті ракети ‒ 2587 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24116 (+72) од,
- спеціальна техніка ‒ 3037 (+13).
Дані уточнюються.