​Сили оборони знищили 1170 окупантів, – Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.09.24 орієнтовно склали:

Від початку вторгнення російські війська втратили 622 720 солдатів.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies