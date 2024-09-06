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​Сили оборони знищили 1170 окупантів, – Генштаб

Від початку вторгнення російські війська втратили 622 720 солдатів.

​Сили оборони знищили 1170 окупантів, – Генштаб
Український спецпризначенець
Фото: 8 полк спеціального призначення

Упродовж доби Сили оборони знищили 1170 окупантів, 7 танків, 20 артилерійських систем та 9 бойових броньованих машин ворога.

Такі дані навів Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 622720 (+1170) осіб,
  • танків ‒ 8631 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16878 (+9) од,
  • артилерійських систем –  17745 (+20) од,
  • РСЗВ – 1178 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 941 (+1) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14732 (+74),
  • крилаті ракети ‒ 2587 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24116 (+72) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3037 (+13).

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ

Дані уточнюються.

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