Росіяни атакували Львів і Кривий Ріг крилатими ракетами (доповнено)
Росіяни атакували Львів і Кривий Ріг крилатими ракетами (доповнено)
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подав у відставку
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подав у відставку
​Курськ не випадковість. І не коштом Покровська
​Курськ не випадковість. І не коштом Покровська
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Як Галущенко й Шурма звільняли очільника Укренерго і що буде з грошима донорів на відновлення мереж
Як Галущенко й Шурма звільняли очільника Укренерго і що буде з грошима донорів на відновлення мереж
Що буде з Tabletki.ua та іншими агрегаторами ліків, скільки в Україні сумнівних препаратів? Відповідає Держлікслужба
Що буде з Tabletki.ua та іншими агрегаторами ліків, скільки в Україні сумнівних препаратів? Відповідає Держлікслужба
Верховна Рада проведе "точкове" перезавантаження Кабміну. Кого на кого замінять
Верховна Рада проведе "точкове" перезавантаження Кабміну. Кого на кого замінять
Камала Гарріс і Україна: передчасний оптимізм
Камала Гарріс і Україна: передчасний оптимізм
Забрати нагороди у зрадників
Забрати нагороди у зрадників
ГоловнаСуспільствоВійна

Російська армія обстріляла 16 громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 55 обстрілів області.

Російська армія обстріляла 16 громад Сумщини
Російська армія обстріляла 16 громад Сумщини (ілюстративне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 5 вересня, російських обстрілів зазнали Сумська, Річківська, Степанівська, Миропільська, Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Великописарівська, Тростянецька, Боромлянська, Есманьська, Новослобідська, Середино-Будська, Ямпільська, Шалигинська, Дружбівська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 55 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 99 вибухів. 

По Краснопільській громаді росіяни били з міномета, дронами та КАБами.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Також КАБи окупанти скинули на Сумську, Степанівську, Річківську, Ямпільську, Хотінську, Миропільську, Тростянецьку та Юнаківську громади.

Дружбівську громаду ворог атакував дронами, артилерією та мінометами, а Боромлянську - БпЛА типу "Ланцет".

По Есманьській та Новослобідській громадам армія РФ била з мінометів.

Великописарівську громаду російські військові атакували дронами та мінометами, а Шалигинську та Середино-Будську - дронами.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies