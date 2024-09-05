Російська армія обстріляла 16 громад Сумщини

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Сьогодні, 5 вересня, російських обстрілів зазнали Сумська, Річківська, Степанівська, Миропільська, Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Великописарівська, Тростянецька, Боромлянська, Есманьська, Новослобідська, Середино-Будська, Ямпільська, Шалигинська, Дружбівська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 55 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 99 вибухів.

По Краснопільській громаді росіяни били з міномета, дронами та КАБами.

Також КАБи окупанти скинули на Сумську, Степанівську, Річківську, Ямпільську, Хотінську, Миропільську, Тростянецьку та Юнаківську громади.

Дружбівську громаду ворог атакував дронами, артилерією та мінометами, а Боромлянську - БпЛА типу "Ланцет".

По Есманьській та Новослобідській громадам армія РФ била з мінометів.

Великописарівську громаду російські військові атакували дронами та мінометами, а Шалигинську та Середино-Будську - дронами.