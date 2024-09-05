Ворог знову здійснив авіаатаку по Циркунах біля Харкова. Постраждали двоє людей

Сьогодні, 5 вересня, близько 16:45 ворог здійснив авіаудар по Циркунах біля Харкова. Постраждали двоє людей.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Авіаційний боєприпас влучив у приватний житловий сектор. Пошкоджено щонайменше 20 житлових будинків, авто. Сталась пожежа.

Постраждали двоє людей. 63-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Тілесні ушкодження отримав чоловік 68 років. Медики надали допомогу потерпілим.

Фото: Харківська обласна прокуратура Наслідки російського авіаудару

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями.

"За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", – повідомили у прокуратурі.