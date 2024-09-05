Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подав у відставку
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подав у відставку
Росіяни атакували Львів і Кривий Ріг крилатими ракетами (доповнено)
Росіяни атакували Львів і Кривий Ріг крилатими ракетами (доповнено)
Камала Гарріс і Україна: передчасний оптимізм
Камала Гарріс і Україна: передчасний оптимізм
Забрати нагороди у зрадників
Забрати нагороди у зрадників
​Курськ не випадковість. І не коштом Покровська
​Курськ не випадковість. І не коштом Покровська
Фракція «Слуга народу» на чолі з президентом погодила остаточні кадрові зміни
LB.uaФракція «Слуга народу» на чолі з президентом погодила остаточні кадрові зміни
Верховна Рада проведе "точкове" перезавантаження Кабміну. Кого на кого замінять
Верховна Рада проведе "точкове" перезавантаження Кабміну. Кого на кого замінять
Як Галущенко й Шурма звільняли очільника Укренерго і що буде з грошима донорів на відновлення мереж
Як Галущенко й Шурма звільняли очільника Укренерго і що буде з грошима донорів на відновлення мереж
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог знову здійснив авіаатаку по Циркунах біля Харкова. Постраждали двоє людей

Пошкоджено щонайменше 20 житлових будинків, авто. Сталась пожежа.

Ворог знову здійснив авіаатаку по Циркунах біля Харкова. Постраждали двоє людей
Наслідки авіаудару на Харківщині
Фото: Харківська обласна прокуратура

Сьогодні, 5 вересня, близько 16:45 ворог здійснив авіаудар по Циркунах біля Харкова. Постраждали двоє людей.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. 

Авіаційний боєприпас влучив у приватний житловий сектор. Пошкоджено щонайменше 20 житлових будинків, авто. Сталась пожежа.

Постраждали двоє людей. 63-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Тілесні ушкодження отримав чоловік 68 років. Медики надали допомогу потерпілим. 

Наслідки російського авіаудару
Фото: Харківська обласна прокуратура
Наслідки російського авіаудару

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями.

"За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", – повідомили у прокуратурі. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies