Свириденко: у липні ВВП України зріс на 2,7%

Сумарно за січень-липень 2024 року зростання сягнуло 4%.

У липні цього року ВВП України зріс на 2,7%.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Юлія Свириденко з посиланням на Мінекономіки.

За її словами, цьому сприяв ранній початок збору врожаю у сільському господарстві та стабільна робота морського коридору.

"Сумарно за січень-липень цьогоріч маємо зростання на рівні 4,0%", - додала віцепрем'єрка.