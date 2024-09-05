Свириденко: у липні ВВП України зріс на 2,7%

У липні цього року ВВП України зріс на 2,7%.
Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Юлія Свириденко з посиланням на Мінекономіки.
За її словами, цьому сприяв ранній початок збору врожаю у сільському господарстві та стабільна робота морського коридору.
"Сумарно за січень-липень цьогоріч маємо зростання на рівні 4,0%", - додала віцепрем'єрка.
- Нещодавно Свириденко повідомила, що обстріли енергосистеми послабили прогнозоване зростання ВВП у цьому році на 0,7 відсоткового пункта.