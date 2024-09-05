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Свириденко: у липні ВВП України зріс на 2,7%

Сумарно за січень-липень 2024 року зростання сягнуло 4%.

Свириденко: у липні ВВП України зріс на 2,7%
Юлія Свириденко
Фото: ЕРА/UPG

У липні цього року ВВП України зріс на 2,7%.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Юлія Свириденко з посиланням на Мінекономіки.

За її словами, цьому сприяв ранній початок збору врожаю у сільському господарстві та стабільна робота морського коридору. 

"Сумарно за січень-липень цьогоріч маємо зростання на рівні 4,0%", - додала віцепрем'єрка.

  • Нещодавно Свириденко повідомила, що обстріли енергосистеми послабили прогнозоване зростання ВВП у цьому році на 0,7 відсоткового пункта.
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