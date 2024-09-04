Завтра у всіх регіонах України діятиме одна черга відключень

Живлення критичної інфраструктури не обмежується.

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5 вересня у всіх регіонах України діятимуть графіки відключень електроенергії, зокрема, застосовуватиметься одна чегра відключень.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"Завтра, 5 вересня, у всіх регіонах упродовж всієї доби прогнозується застосування 1 черги відключень", — ідеться у повідомленні.

Живлення критичної інфраструктури не обмежується.

В енергокомпанії додають, що в обсягах застосування обмежень можливі зміни.