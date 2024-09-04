Завтра у всіх регіонах України діятиме одна черга відключень

5 вересня у всіх регіонах України діятимуть графіки відключень електроенергії, зокрема, застосовуватиметься одна чегра відключень.
Про це повідомляє НЕК "Укренерго".
"Завтра, 5 вересня, у всіх регіонах упродовж всієї доби прогнозується застосування 1 черги відключень", — ідеться у повідомленні.
Живлення критичної інфраструктури не обмежується.
В енергокомпанії додають, що в обсягах застосування обмежень можливі зміни.
- Після масованого обстрілу росіянами території України Укренерго ввело екстрені відключення світла, а згодом – застосувало графіки.
- Російська армія під час масованої атаки 26 серпня націлилася на енергетику. Знищення енергетичної інфраструктури – звична для росіян тактика. Навесні ворог прицільно бив по енергетиці, що призвело до значного дефіциту генерації та планових відключень по всій країні. У кінці липня і в серпні завдяки ремонту блоків АЕС від відключень вдалося відмовитися.
- Однак 26 серпня росіянам не вдалося досягти головної цілі: енергосистема зберегла цілісність, Україна не занурилась у тотальну темряву, а ремонтники поступово відновлювали пошкоджені об'єкти. Детальніше про це у матеріалі LB.ua "Понад дві сотні ракет і дронів: Росія не досягла бажаного".