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Завтра у всіх регіонах України діятиме одна черга відключень

Живлення критичної інфраструктури не обмежується.

Завтра у всіх регіонах України діятиме одна черга відключень
Фото: EPA

5 вересня у всіх регіонах України діятимуть графіки відключень електроенергії, зокрема, застосовуватиметься одна чегра відключень.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"Завтра, 5 вересня, у всіх регіонах упродовж всієї доби прогнозується застосування 1 черги відключень", — ідеться у повідомленні.

Живлення критичної інфраструктури не обмежується.

В енергокомпанії додають, що в обсягах застосування обмежень можливі зміни. 

  • Після масованого обстрілу росіянами території України Укренерго ввело екстрені відключення світла, а згодом – застосувало графіки. 
  • Російська армія під час масованої атаки 26 серпня націлилася на енергетику. Знищення енергетичної інфраструктури – звична для росіян тактика. Навесні ворог прицільно бив по енергетиці, що призвело до значного дефіциту генерації та планових відключень по всій країні. У кінці липня і в серпні завдяки ремонту блоків АЕС від відключень вдалося відмовитися. 
  • Однак 26 серпня росіянам не вдалося досягти головної цілі: енергосистема зберегла цілісність, Україна не занурилась у тотальну темряву, а ремонтники поступово відновлювали пошкоджені об'єкти. Детальніше про це у матеріалі LB.ua "Понад дві сотні ракет і дронів: Росія не досягла бажаного".
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