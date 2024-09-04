​ПриватБанк виграв апеляцію проти Нікопольського заводу феросплавів, повʼязаного з Коломойським

Gівнічний апеляційний господарський суд задовольнив апеляційну скаргу ПриватБанку, скасував рішення Господарського суду і відмовив у задоволені позову Нікопольського заводу феросплавів.

Про це повідомила пресслужба банку.

Розгляд цієї справи в апеляції тривав майже рік, адже НЗФ та афілійовані з ним компанії, зокрема Запорізький феросплавний завод, Марганецький та Покровський гірничо-збагачувальні комбінати подавали численні клопотання про відвід колегії суддів та скарги про виправлення описок у попередніх рішеннях інших судів.

"Підприємства намагаються отримати в українських судах рішення про визнання всіх зобов'язань за кредитами "виконаними", хоча банк не мав жодних спорів із ними і претензій щодо повернення кредитів", - йдеться в повідомленні банку.

На думку адвокатів ПриватБанку, такі рішення українських судів були потрібні ексвласникам банку для спроб підсилення своїх аргументів у американському процесі, де розглядається справа про відмивання грошей.

Як відомо, в 2019 році ПриватБанк розпочав судовий процес у штаті Делавер (США) проти колишніх співвласників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, а також низки інших фізичних і юридичних осіб. Банк вимагає відшкодування збитків, яких він зазнав внаслідок дій, здійснених колишніми власниками, їхніми наближеними особами, а також компаніями, зареєстрованими у США. Як повідомлялося, метою цих схем було "заволодіння активами на території США на суму сотні мільйонів доларів США шляхом привласнення і легалізації коштів, отриманих від корпоративних кредитів, виданих ПриватБанком у період, коли він перебував під контролем колишніх власників". В позові на суму понад $685 млн плюс відсотки фігурують феросплавні підприємства, згадані вище, як учасники схеми з виведення коштів банку.

Подробиці справи щодо НЗФ