Завтра суд поновить розгляд справи Нікопольського заводу феросплавів проти ПриватБанку

2 липня Північний апеляційний господарський суд має відновити розгляд справи Нікопольського заводу феросплавів проти ПриватБанку.
Про це повідомила пресслужба банку.
У фінустанові зауважили, що останні засідання не відбулися через "низку юридичних маневрів з боку представників НЗФ, які, на думку адвокатів ПриватБанку, мають на меті затягування процесу та зволікання з рішенням".
У ПриватБанку нагадали, що адвокати НЗФ подавали щонайменше сім заяв щодо недовіри суддівській колегії, які були визнані необґрунтованими та залишені без задоволення; також були клопотання про відвід колегії суддів (їх суд відхилив усі клопотання, але оголосив перерву); заяви до Верховного Суду з проханням замінити слово “відсотки” на “проценти” у рішенні Касаційного господарського суду, ухваленому рік тому.
"Також із апеляційними скаргами до суду звернулись інші пов’язані з НЗФ і його власниками підприємства: Марганецький та Покровський гірничо збагачувальні комбінати. Вони оскаржили рішення першої інстанції, винесене на користь НЗФ і просять доповнити його висновком про те, що їхні операції із НЗФ були повністю законними", - додали у банку.
Фінальне засідання мало відбутися ще 7 травня.
Подробиці справи
- У 2011 році підконтрольні власникам ПриватБанку феросплавні й гірничо-збагачувальні заводи (Запорізький і Нікопольський заводи феросплавів, Марганецький і Стахановський завод феросплавів), отримали кредитів на 187 млн доларів США.
- За документами, вони мали за ці кошти профінансувати діяльність, але вже за 5 годин в ході 24 операцій кошти спрямували на рахунки Боголюбова, Коломойського та пов'язаних з ними компаній. Згодом на ці кошти близька до акціонерів Привату американська компанія Optima Acquisitions купила феросплавний завод у штаті Кентуккі.
- Щоб повернути ці й інші кредити в банк, державний ПриватБанк подав позови проти колишніх акціонерів і пов'язаних з ними компаній у США, в Ізраїлі, на Кіпрі та в інших юрисдикціях. Детальніше про справу у матеріалі LB.ua "Урятувати Коломойського. Справа Нікопольського заводу феросплавів".