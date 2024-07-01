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Завтра суд поновить розгляд справи Нікопольського заводу феросплавів проти ПриватБанку

Останні засідання не відбулися через низку "юридичних маневрів з боку представників НЗФ", заявили у фінустанові.

Завтра суд поновить розгляд справи Нікопольського заводу феросплавів проти ПриватБанку
ПриватБанк
Фото: София Гаврилюк

2 липня Північний апеляційний господарський суд має відновити розгляд справи Нікопольського заводу феросплавів проти ПриватБанку.

Про це повідомила пресслужба банку.

У фінустанові зауважили, що останні засідання не відбулися через "низку юридичних маневрів з боку представників НЗФ, які, на думку адвокатів ПриватБанку, мають на меті затягування процесу та зволікання з рішенням".

У ПриватБанку нагадали, що адвокати НЗФ подавали щонайменше сім заяв щодо недовіри суддівській колегії, які були визнані необґрунтованими та залишені без задоволення; також були клопотання про відвід колегії суддів (їх суд відхилив усі клопотання, але оголосив перерву); заяви до Верховного Суду з проханням замінити слово “відсотки” на “проценти” у рішенні Касаційного господарського суду, ухваленому рік тому.

"Також із апеляційними скаргами до суду звернулись інші пов’язані з НЗФ і його власниками підприємства: Марганецький та Покровський гірничо збагачувальні комбінати. Вони оскаржили рішення першої інстанції, винесене на користь НЗФ і просять доповнити його висновком про те, що їхні операції із НЗФ були повністю законними", - додали у банку.

Фінальне засідання мало відбутися ще 7 травня

Подробиці справи

  • У 2011 році підконтрольні власникам ПриватБанку феросплавні й гірничо-збагачувальні заводи (Запорізький і Нікопольський заводи феросплавів, Марганецький і Стахановський завод феросплавів), отримали кредитів на 187 млн доларів США. 
  • За документами, вони мали за ці кошти профінансувати діяльність, але вже за 5 годин в ході 24 операцій кошти спрямували на рахунки Боголюбова, Коломойського та пов'язаних з ними компаній. Згодом на ці кошти близька до акціонерів Привату американська компанія Optima Acquisitions купила феросплавний завод у штаті Кентуккі. 
  • Щоб повернути ці й інші кредити в банк, державний ПриватБанк подав позови проти колишніх акціонерів і пов'язаних з ними компаній у США, в Ізраїлі, на Кіпрі та в інших юрисдикціях. Детальніше про справу у матеріалі LB.ua "Урятувати Коломойського. Справа Нікопольського заводу феросплавів".
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