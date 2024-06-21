ПриватБанк уночі призупинить роботу банкоматів та операції за картками

Уночі 22 червня з 00:05 до 07:00 ранку ПриватБанк проведе планові регламентні роботи процесингового центру, аби збільшити потужність і безпеку обробки зростаючих обсягів операцій з платіжними картками.

Про це повідомляє пресслужба банку.

У період проведення робіт 22 червня з 00:05 до 07:00 ранку банк призупинить проведення операцій з картками, а також роботу банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку.

"Зазвичай регламентні роботи ми робимо в нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операції. Якщо в період проведення робіт ви плануєте оплати картками – радимо зробити це заздалегідь або відкласти на кілька годин", – ідеться у повідомленні.