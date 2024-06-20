Боррель розповів про 14-й пакет санкцій ЄС проти Росії

В Євросоюзі є згода щодо 14-го пакету санкцій проти Росії, який містить індивідуальні і секторальні заходи для підриву військових зусиль Росії проти України.
Про це повідомив Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.
Новий пакет санкцій націлений на:
- військово-промисловий оборонний комплекс
- фінансові послуги
- енергетичний сектор.
- обхід санкцій
- військові злочини, в тому числі суб'єктів, які займаються депортацією українських дітей.
“Ці санкції спрямовані на те, щоб уряду Путіна було важче вести агресивну війну”, - наголосив Боррель, і додав, що ЄС і надалі підтримуватиме Україну.
- Сьогодні, 20 червня, посли ЄС погодили 14 пакет санкцій проти Російської Федерації. Серед санкцій — заборона на перевалку російського скрапленого газу, відповідальність операторів ЄС за порушення санкцій дочірніми компаніями й партнерами у третіх країнах.
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Перед цим Reuters писали про те, що Німеччина знову гальмує ухвалення нового пакету санкцій ЄС проти Росії.
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Посадовці з 27 країн ЄС обговорювали санкційний пакет більше місяця. Нові заходи включають заборону на перевалку російського зрідженого газу і покладання відповідальності на операторів ЄС за порушення санкцій дочірніми компаніями та партнерами в третіх країнах.
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Раніше Бельгія, яка зараз головує у Євросоюзі, планувала досягти компромісу щодо 14-го пакету санкцій проти Росії до саміту Великої сімки, який проходив 13 червня в Італії.
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Однак 14 червня країни Євросоюзу не змогли домовитися про нові санкції проти сектору зрідженого природного газу (ЗПГ) Росії. У цьому, зокрема, звинувачували Німеччину.
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Проте канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув звинувачення в тому, що Німеччина є "новою Угорщиною" після того, як країна заблокувала останній раунд санкцій ЄС проти Росії 14 червня.