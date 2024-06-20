Боррель розповів про 14-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Санкції спрямовані на те, щоб уряду Путіна було важче вести агресивну війну.

В Євросоюзі є згода щодо 14-го пакету санкцій проти Росії, який містить індивідуальні і секторальні заходи для підриву військових зусиль Росії проти України.

Про це повідомив Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

Новий пакет санкцій націлений на:

- військово-промисловий оборонний комплекс

- фінансові послуги

- енергетичний сектор.

- обхід санкцій

- військові злочини, в тому числі суб'єктів, які займаються депортацією українських дітей.

“Ці санкції спрямовані на те, щоб уряду Путіна було важче вести агресивну війну”, - наголосив Боррель, і додав, що ЄС і надалі підтримуватиме Україну.