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Посли ЄС погодили 14-й пакет санкцій проти Росії (доповнено)

Новий пакет посилить чинні обмеження, усунувши з них лазівки. 

Посли ЄС погодили 14-й пакет санкцій проти Росії (доповнено)

Сьогодні, 20 червня, посли ЄС погодили 14 пакет санкцій проти Російської Федерації.

Про це повідомило бельгійське головування у Раді ЄС.

Серед санкцій — заборона на перевалку російського скрапленого газу, відповідальність операторів ЄС за порушення санкцій дочірніми компаніями й партнерами у третіх країнах.

«Цей пакет передбачає нові цільові заходи та максимізує вплив існуючих санкцій шляхом усунення лазівок», – йдеться у повідомленні.

На погодження нового пакету санкцій проти Росії відреагувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Я вітаю погодження нашого 14-го пакета санкцій проти Росії. Цей жорсткий пакет ще більше позбавить Росії доступу до ключових технологій", – написала вона. 

За її словами, новий пакет санкцій позбавить Росію подальших доходів від енергетики. Також завдяки новим обмеженням можна буде боротися з "тіньовим флотом Путіна та тіньовою банківською мережею за кордоном".

  • Перед цим Reuters писали про те, що Німеччина знову гальмує ухвалення нового пакету санкцій ЄС проти Росії.
  • Посадовці з 27 країн ЄС обговорювали санкційний пакет більше місяця. Нові заходи включають заборону на перевалку російського зрідженого газу і покладання відповідальності на операторів ЄС за порушення санкцій дочірніми компаніями та партнерами в третіх країнах.
  • Раніше Бельгія, яка зараз головує у Євросоюзі, планувала досягти компромісу щодо 14-го пакету санкцій проти Росії  до саміту Великої сімки, який проходив 13 червня в Італії. 
  • Однак 14 червня країни Євросоюзу не змогли домовитися про нові санкції проти сектору зрідженого природного газу (ЗПГ) Росії. У цьому, зокрема, звинувачували Німеччину. 
  • Проте канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув звинувачення в тому, що Німеччина є "новою Угорщиною" після того, як країна заблокувала останній раунд санкцій ЄС проти Росії 14 червня. 
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