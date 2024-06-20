Посли ЄС погодили 14-й пакет санкцій проти Росії (доповнено)

Новий пакет посилить чинні обмеження, усунувши з них лазівки.

Сьогодні, 20 червня, посли ЄС погодили 14 пакет санкцій проти Російської Федерації.

Про це повідомило бельгійське головування у Раді ЄС.

Серед санкцій — заборона на перевалку російського скрапленого газу, відповідальність операторів ЄС за порушення санкцій дочірніми компаніями й партнерами у третіх країнах.

«Цей пакет передбачає нові цільові заходи та максимізує вплив існуючих санкцій шляхом усунення лазівок», – йдеться у повідомленні.

🇪🇺 EU Ambassadors just agreed on a powerful and substantial 14th package of sanctions in reaction to the Russian aggression against Ukraine.



This package provides new targeted measures and maximises the impact of existing sanctions by closing loopholes. — Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) June 20, 2024

На погодження нового пакету санкцій проти Росії відреагувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Я вітаю погодження нашого 14-го пакета санкцій проти Росії. Цей жорсткий пакет ще більше позбавить Росії доступу до ключових технологій", – написала вона.

За її словами, новий пакет санкцій позбавить Росію подальших доходів від енергетики. Також завдяки новим обмеженням можна буде боротися з "тіньовим флотом Путіна та тіньовою банківською мережею за кордоном".

I welcome the agreement on our 14th sanctions package against Russia.



This hard-hitting package will further deny Russia access to key technologies.



It will strip Russia of further energy revenues.



And tackle Putin’s shadow fleet and shadow banking network abroad. https://t.co/iquZOtEOWf — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 20, 2024