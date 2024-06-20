Посли ЄС погодили 14-й пакет санкцій проти Росії (доповнено)

Сьогодні, 20 червня, посли ЄС погодили 14 пакет санкцій проти Російської Федерації.
Про це повідомило бельгійське головування у Раді ЄС.
Серед санкцій — заборона на перевалку російського скрапленого газу, відповідальність операторів ЄС за порушення санкцій дочірніми компаніями й партнерами у третіх країнах.
«Цей пакет передбачає нові цільові заходи та максимізує вплив існуючих санкцій шляхом усунення лазівок», – йдеться у повідомленні.
🇪🇺 EU Ambassadors just agreed on a powerful and substantial 14th package of sanctions in reaction to the Russian aggression against Ukraine.— Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) June 20, 2024
This package provides new targeted measures and maximises the impact of existing sanctions by closing loopholes.
На погодження нового пакету санкцій проти Росії відреагувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
"Я вітаю погодження нашого 14-го пакета санкцій проти Росії. Цей жорсткий пакет ще більше позбавить Росії доступу до ключових технологій", – написала вона.
За її словами, новий пакет санкцій позбавить Росію подальших доходів від енергетики. Також завдяки новим обмеженням можна буде боротися з "тіньовим флотом Путіна та тіньовою банківською мережею за кордоном".
I welcome the agreement on our 14th sanctions package against Russia.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 20, 2024
This hard-hitting package will further deny Russia access to key technologies.
It will strip Russia of further energy revenues.
And tackle Putin’s shadow fleet and shadow banking network abroad. https://t.co/iquZOtEOWf
- Перед цим Reuters писали про те, що Німеччина знову гальмує ухвалення нового пакету санкцій ЄС проти Росії.
- Посадовці з 27 країн ЄС обговорювали санкційний пакет більше місяця. Нові заходи включають заборону на перевалку російського зрідженого газу і покладання відповідальності на операторів ЄС за порушення санкцій дочірніми компаніями та партнерами в третіх країнах.
- Раніше Бельгія, яка зараз головує у Євросоюзі, планувала досягти компромісу щодо 14-го пакету санкцій проти Росії до саміту Великої сімки, який проходив 13 червня в Італії.
- Однак 14 червня країни Євросоюзу не змогли домовитися про нові санкції проти сектору зрідженого природного газу (ЗПГ) Росії. У цьому, зокрема, звинувачували Німеччину.
- Проте канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув звинувачення в тому, що Німеччина є "новою Угорщиною" після того, як країна заблокувала останній раунд санкцій ЄС проти Росії 14 червня.