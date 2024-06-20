Лідер румунських ультраправих виступив проти передачі Patriot Україні

Сіміон вважає, що система Patriot "повинна залишитись для захисту румунів, і Румунія не повинна вступати в жодну війну".

Лідер ультраправої партії "Альянс за союз румунів" Джордж Сіміон розкритикував рішення влади країни про передання Україні румунської системи ППО Patriot.

Про це він повідомляє "Європейська правда".

Сіміон вважає, що система Patriot "повинна залишитись для захисту румунів, і Румунія не повинна вступати в жодну війну".

Він також наголосив, що Румунія перебуває в розпалі президентської кампанії, 15 вересня відбудуться вибори.

Джордж Сіміон попросив румунських посадовців ухвалити рішення про передачу Patriot тільки після обрання нового президента Румунії.

Лідер "Альянсу за союз румунів" минулого тижня першим оголосив про те, що висуває свою кандидатуру на посаду президента Румунії. Згідно з опитуваннями, він має 13,5% підтримки, і знаходиться на третьому місці після заступника генсека НАТО Мірчі Джоане та прем'єр-міністра Марчела Чолаку.

Крім того, СБУ в 2023 році підтвердила заборону в'їзду в Україну для Сіміону "в інтересах нацбезпеки".

Сьогодні, 20 червня, румунська Вища рада національної оборони під час засідання на чолі з президентом країни Клаусом Йоханнісом ухвалила рішення передати Україні систему Patriot.