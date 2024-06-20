Хабарники проти розвідки: хто розколює армію та спецслужби?
Хабарники проти розвідки: хто розколює армію та спецслужби?
Економічне бронювання: не відкупитися, а врятувати бізнес
Економічне бронювання: не відкупитися, а врятувати бізнес
На Аскольдовій могилі жінка пошкодила поховання трьох загиблих військових. Її затримали (доповнено)
На Аскольдовій могилі жінка пошкодила поховання трьох загиблих військових. Її затримали (доповнено)
Агентство і відновлення. Хто винен у провалі проєктів відбудови
Агентство і відновлення. Хто винен у провалі проєктів відбудови
Окупанти атакували Київ "шахедами" і здійснили запуск ракет (доповнено)
Окупанти атакували Київ "шахедами" і здійснили запуск ракет (доповнено)
Урятуватися з Маріуполя. «Нам казали, що все під контролем. Це була брехня»
Урятуватися з Маріуполя. «Нам казали, що все під контролем. Це була брехня»
Путіну у Північній Кореї пообіцяли “повну підтримку у війні проти України”. Далі лідер окупантів їде у В'єтнам (оновлено)
Путіну у Північній Кореї пообіцяли “повну підтримку у війні проти України”. Далі лідер окупантів їде у В'єтнам (оновлено)
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
ГоловнаСвіт

Лідер румунських ультраправих виступив проти передачі Patriot Україні

Сіміон вважає, що система Patriot "повинна залишитись для захисту румунів, і Румунія не повинна вступати в жодну війну".

Лідер румунських ультраправих виступив проти передачі Patriot Україні
Джордж Сіміон
Фото: Джордж Сіміон

Лідер ультраправої партії "Альянс за союз румунів" Джордж Сіміон розкритикував рішення влади країни про передання Україні румунської системи ППО Patriot.

Про це він повідомляє "Європейська правда".

Сіміон вважає, що система Patriot "повинна залишитись для захисту румунів, і Румунія не повинна вступати в жодну війну".

Він також наголосив, що Румунія перебуває в розпалі президентської кампанії, 15 вересня відбудуться вибори. 

Підписуйтесь на наш Google News

Джордж Сіміон попросив румунських посадовців ухвалити рішення про передачу Patriot тільки після обрання нового президента Румунії.

Лідер "Альянсу за союз румунів" минулого тижня першим оголосив про те, що висуває свою кандидатуру на посаду президента Румунії. Згідно з опитуваннями, він має 13,5% підтримки, і знаходиться на третьому місці після заступника генсека НАТО Мірчі Джоане та прем'єр-міністра Марчела Чолаку.

Крім того, СБУ в 2023 році підтвердила заборону в'їзду в Україну для Сіміону "в інтересах нацбезпеки". 

  • Сьогодні, 20 червня, румунська Вища рада національної оборони під час засідання на чолі з президентом країни Клаусом Йоханнісом ухвалила рішення передати Україні систему Patriot.

  • Питання передачі Україні системи Patriot у Румунії обговорюють давно. На початку травня президент Йоганніс говорив про це із президентом США Джо Байденом.

  • Згодом Йоганніс заявив, що передача ЗРК Patriot Києву не має призвести до послаблення протиповітряної оборони його країни і повинна вирішуватися Вищою радою національної оборони.

  • 14 червня У Румунії ввели в експлуатацію другу систему Patriot, на черзі ще дві до кінця року. До кінця 2027 року до країни прибудуть ще три ЗРК із Штатів. 

  • Румунія підписала зі США контракт на 4 мільярди доларів щодо постачання Patriot ще у 2017 році.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies