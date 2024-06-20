Румунія вирішила передати Україні систему Patriot

Країна вирішила передати України систему Patriot, враховуючи значне погіршення безпекової ситуації в Україні внаслідок постійних і масованих нападів Росії на цивільне населення та цивільну інфраструктуру.

Сьогодні, 20 червня, румунська Вища рада національної оборони під час засідання на чолі з президентом країни Клаусом Йоханнісом ухвалила рішення передати Україні систему Patriot, повідомляє РБК-Україна.

"Враховуючи значне погіршення безпекової ситуації в Україні внаслідок постійних і масованих нападів Росії на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, особливо на енергетичний сектор, а також регіональні наслідки цієї ситуації, в тому числі на безпеку Румунії, у тісній координації разом із союзниками члени Ради вирішили подарувати Україні систему Patriot", - повідомила пресслужба президента.