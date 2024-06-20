Румунія вирішила передати Україні систему Patriot

Сьогодні, 20 червня, румунська Вища рада національної оборони під час засідання на чолі з президентом країни Клаусом Йоханнісом ухвалила рішення передати Україні систему Patriot, повідомляє РБК-Україна.
"Враховуючи значне погіршення безпекової ситуації в Україні внаслідок постійних і масованих нападів Росії на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, особливо на енергетичний сектор, а також регіональні наслідки цієї ситуації, в тому числі на безпеку Румунії, у тісній координації разом із союзниками члени Ради вирішили подарувати Україні систему Patriot", - повідомила пресслужба президента.
- Питання передачі Україні системи Patriot у Румунії обговорюють давно. На початку травня президент Йоганніс говорив про це із президентом США Джо Байденом.
- Згодом Йоганніс заявив, що передача ЗРК Patriot Києву не має призвести до послаблення протиповітряної оборони його країни і повинна вирішуватися Вищою радою національної оборони.
- 14 червня У Румунії ввели в експлуатацію другу систему Patriot, на черзі ще дві до кінця року. До кінця 2027 року до країни прибудуть ще три ЗРК із Штатів.
- Румунія підписала зі США контракт на 4 мільярди доларів щодо постачання Patriot ще у 2017 році.