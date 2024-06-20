У Києві обвалилася частина Повітрофлотського мосту
У Києві обвалилася частина Повітрофлотського мосту
Агентство і відновлення. Хто винен у провалі проєктів відбудови
Агентство і відновлення. Хто винен у провалі проєктів відбудови
Верховна Рада схвалила в першому читанні створення військової поліції
Верховна Рада схвалила в першому читанні створення військової поліції
Путіну у Північній Кореї пообіцяли “повну підтримку у війні проти України”. Далі лідер окупантів їде у В'єтнам (оновлено)
Путіну у Північній Кореї пообіцяли “повну підтримку у війні проти України”. Далі лідер окупантів їде у В'єтнам (оновлено)
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
Окупанти атакували Київ "шахедами" і здійснювали імітацію пусків крилатих ракет (доповнено)
Окупанти атакували Київ "шахедами" і здійснювали імітацію пусків крилатих ракет (доповнено)
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
Павло Маков: «Доводити світу свою культурну ідентичність треба не лише через Примаченко, а й через сучасників»
Павло Маков: «Доводити світу свою культурну ідентичність треба не лише через Примаченко, а й через сучасників»
Економічне бронювання: не відкупитися, а врятувати бізнес
Економічне бронювання: не відкупитися, а врятувати бізнес
ГоловнаСуспільствоВійна

​Вночі захисники неба збили 5 із 9 ракет та 27 "шахедів"

Окупанти атакували об’єкти критичної інфраструктури. Основний напрямок удару – схід України, зокрема Дніпропетровщина. 

​Вночі захисники неба збили 5 із 9 ракет та 27 "шахедів"
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 20 червня російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши 9 ракет різних типів та 27 ударних БпЛА. Захисники неба збили 5 ракет та 27 "шахедів".

Як повідомив командувач Повітряних сил України Микола Олещук, ворог атакував об’єкти критичної інфраструктури. Основний напрямок удару – схід України, зокрема Дніпропетровщина. 

Окупанти вночі запускали: 

  • 4 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – повітряний простір над акваторією Каспійського моря);
  • 3 балістичні ракети «Іскандер-М» (із Воронезької обл. – РФ);
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59 (із повітряного простору над акваторією Азовського моря);
  • 27 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (район пусків – Приморсько-Ахтарськ – РФ).

В результаті протиповітряного бою збито 32 повітряні цілі:

  • 4 крилаті ракети Х-101/Х-555;
  • 1 керовану авіаційну ракету Х-59;
  • 27 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136».

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Київській, Черкаській, Полтавській та Вінницькій областях.

Фото: Повітряні сили України

Повітряний напад противника відбивали винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та засоби РЕБ Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies