США офіційно підтвердили дозвіл застосовувати американську зброю по території РФ поблизу Харківщини і Сумщини

Білий дім офіційно повідомив, поблизу яких областей України можна бити американською зброєю по Росії, передає Укрінформ.
“Ми досить чітко заявили, що цей дозвіл щодо застосування (американської зброї – ред.) дозволяє українцям вести вогонь у відповідь по російських позиціях прямо через кордон у Харківській області, а також Сумській області”, - зазначив старший директор з питань Європи Ради нацбезпеки Білого дому Майкл Карпентер.
Він наголосив, що таким чином Росія буде позбавлена можливості сховати війська на своїй території, і звідти атакувати Україну.
- Очільник Пентагону Ллойд Остін впевнений, що саме дозвіл США для України завдавати удари по території Росії, допоміг зупинити наступ російських військ на Харківщині.
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У травні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників, які постачають зброю Україні, скасувати заборону на її використання для ураження військових об'єктів у Росії.
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Позиції союзників розділилися. Так, італійські урядовці виступили проти ідеї Столтенберга. Проти виступив і канцлер Німеччини Олаф Шольц, а Бельгія заявила, що її винищувачі F-16 Київ має використовувати лише на власній території.
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Президент Франції Еммануель Макрон виступив на підтримку ініціативи Столтенберга. Міністр оборони Швеції теж висловився за дозвіл для України використовувати їхню зброю проти цілей у Росії, а глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Захід повинен припинити постійно обмежувати себе у своїй підтримці Україні і дозволити завдавати ударів по військових цілях в Росії.
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Раніше цього місяця міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що є держави, які дають допомогу Києву без заборони атакувати нею територію Росії.
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Фінляндія дозволила Україні бити своєю зброєю по російській території.
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Україна може бити по території Росії, зброєю, яку передала Канада, бо Оттава не озвучувала жодних умов з цього приводу Києву.