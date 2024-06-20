США офіційно підтвердили дозвіл застосовувати американську зброю по території РФ поблизу Харківщини і Сумщини

Білий дім офіційно повідомив, поблизу яких областей України можна бити американською зброєю по Росії, передає Укрінформ.

“Ми досить чітко заявили, що цей дозвіл щодо застосування (американської зброї – ред.) дозволяє українцям вести вогонь у відповідь по російських позиціях прямо через кордон у Харківській області, а також Сумській області”, - зазначив старший директор з питань Європи Ради нацбезпеки Білого дому Майкл Карпентер.

Він наголосив, що таким чином Росія буде позбавлена можливості сховати війська на своїй території, і звідти атакувати Україну.