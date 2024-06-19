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Росіяни атакували 8 громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли області.

Росіяни атакували 8 громад Сумщини
Росіяни атакували 8 громад Сумщини (архівне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 19 червня, російських обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Свеська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли Сумської області, під час яких пролунало 96 вибухів. 

Зокрема, Білопільська, Миколаївську та Свеську громади росіяни атакували дронами.

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По Краснопільській громаді ворог бив з мінометів та артилерії, а по Есманьській та Великописарівській - з мінометів, артилерії та дроном.

Хотінську громаду армія РФ атакувала FPV-дроном та мінометом, а Середино-Будську - мінометами.

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