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Росія розповсюджує фейк про французькомовних найманців в порту Одеси, – ЦСК

Росіяни почали "розганяти" дезінформацію, нібито "французькі бойовики" прибули до порту Одеси на трьох катерах зі зброєю та у повному екіпіруванні.

Росія розповсюджує фейк про французькомовних найманців в порту Одеси, – ЦСК
Фото: Центр стратегічних комунікацій Spravdi

Російська пропаганда розповсюджує фейк про начебто прибуття 60 "франкомовних найманців" до порту Одеси. Ця інформація не відповідає дійсності.

Про це йдеться у повідомленні Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI.

Російські Telegram-канали почали "розганяти" дезінформацію, нібито "французькі бойовики" прибули до порту Одеси на  трьох катерах зі зброєю та у повному екіпіруванні, а після цього розосередились містом та уникають контактів з місцевими мешканцями.

У Spravdi зазначили – ця інформація не відповідає дійсності. Також про надсилання своїх військових спеціалістів не повідомляла і Франція, її лідер Емманюель Макрон раніше виступив з ініціативою коаліції інструкторів з різних країн для України.

"Пропагандисти тиражують чергову вигадку, яка ґрунтується на зроблених у травні й червні публічних заявах президента Франції Еммануеля Макрона щодо ймовірної можливості відправки інструкторів до України. Цю ідею публічно підтримали інші країни, зокрема Литва та Естонія. А кремлівська пропаганда подає це вже не просто як намір, а як факт наявності в Україні "найманців НАТО", – ідеться у повідомленні.

У Центрі додають, що іноземці справді допомагають Україні, проте винятково як добровольці – як бійці  Інтернаціонального легіону або інструктори (Trident Defense Initiative), але вони у жодному разі не представляють НАТО в Україні.

"Росіяни поширюють такі фейки, щоб підживлювати свою пропаганду про "війну РФ з НАТО" та виправдовувати удари по цивільних об'єктах, які загарбники оголошують як "бази НАТО", а убивство цивільних називають "знищенням іноземних найманців", – додають у SPRAVDI.

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