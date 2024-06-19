З цього приводу відбулася нарада з урядовцями, командою Офісу Президента та Секретарем РНБО.

19 червня Володимир Зеленський провів нараду з урядовцями, командою Офісу Президента і Секретарем РНБО щодо ситуації з енергетикою в Україні.

Про це йдеться у вечірньому відеозверненні глави держави.

Зеленський анонсував рішення, які "зроблять більш надійним проходження опалювального сезону та дадуть людям більше можливостей пройти і зараз цей надзвичайно складний період з погляду енергетики, дефіцитів і відключень".

"Я доручив представити всі деталі того, що держава може зробити, і деталі того, на які конкретні напрями щодо енергетики треба й надалі мобілізовувати партнерів", - сказав Президент.