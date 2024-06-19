Держенергонагляд про відключення світла: Полегшення очікують у серпні

Зараз тривають ремонти на АЕС, які забезпечують понад 50% потреб споживачів.

Полегшення ситуації з відключеннями світла варто очікувати у серпні.

Про це повідомив голова Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслан Слободян.

За його словами, зараз тривають обов’язкові планові ремонти на енергоблоках, які дозволяють забезпечити надійність роботи атомних електростанцій. АЕС, підконтрольні Україні, наразі забезпечують понад 50% потреб споживачів навіть після окупації Росією Запорізької атомної електростанції.

Крім ремонтів на АЕС відбувається розбудова децентралізованої генерації. Також триває оновлення переліку об’єктів критично важливої інфраструктури з гарантованим електропостачанням, частину таких об'єктів виключать зі списку. Все це має позитивно вплинути на стан української енергосистеми.