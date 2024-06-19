Викрили керівництво шахти на Львівщині, яке розікрало вугілля на майже 2,4 млн грн

За домовленістю з фірмою їй продавали вугілля під виглядом породи.

Отримали підозри учасники організованої групи, які розікрали вугілля на одній зі шахт Львівщини на майже 2,4 млн грн.

Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

У справі фігурують директор, головний інженер - перший заступник директора, , начальник технологічного комплексу шахти і керівник фірми.

Слідство встановило, що зловмисники реалізували схему за січень-лютий цього року. Шахта і фірма уклали договір купівлі-продажу «породи».

"При складанні офіційних документів бухгалтерського обліку товариства було вказано недостовірні відомості. Зокрема, занижено реальний об’єм видобутих корисних копалин. В подальшому «вугілля кам’яне» під виглядом «породи», що є значно дешевшою у вартості, продавали підконтрольній членам організованої групи компанії", - зазначила прокуратура.

Внаслідок цього товариство з видобутку вугільної породи отримало збитків на майже 2,4 млн грн.

Зловмисникам інкримінують розтрату чужого майна та службове підроблення офіційних документів. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та накладення арешту на їх майно.