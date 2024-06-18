​В Україні запускають проєкт "еТютюн", що дозволить контролювати якість цигарок і мати чіткий перелік виробників та імпортерів

Держпродспоживслужба спільно з Мінцифри та Міністерством охорони здоров'я розпочали цифровізацію сфери виробництва та імпорту тютюну в Україну в рамках нового проєкту "еТютюн".
Про це повідомляє Урядовий портал.
Зазначається, що "еТютюн" забезпечить прозорість обігу тютюнових виробів, дозволить державі контролювати їхню якість, мати чіткий перелік виробників та імпортерів тютюнових виробів в Україні і боротися з "чорним ринком". Запуск цифрового проєкту також дасть державі механізм контролю над тим, щоб продукція відповідала загальноприйнятим європейським нормам.
"Світ бореться з тютюновою залежністю, і наша держава – не виключення. Ми маємо створити умови для збереження здоров’я наших громадян. Дані про інгредієнти тютюнових виробів, що не є конфіденційними, Держпродспоживслужбою будуть опубліковані на Порталі. Це дозволить людям обирати, що саме споживати, і чи споживати взагалі", - прокоментував голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.
Портал "еТютюн" має запрацювати у лютому 2025 року. Згідно із законодавством, до 1 лютого виробники повинні внести дані до загальної бази.
Водночас із цим проводиться робота над доопрацюванням законодавства. В майбутньому українська система буде синхронізованою із європейською.
Портал "еТютюн "– це також і механізм для економічного регулювання ринку.
"Це додатковий крок до інтеграції України в ЄС, оскільки електронна система запроваджується в межах наближення національного законодавства до європейського. Одним із наріжних принципів побудови цієї системи є захист прав інтелектуальної власності на рецептуру тютюнових виробів, яку виробники зобов'язані розкривати відповідно до вимог законодавства", - прокоментувала представниця Асоціації "Укртютюн" Світлана Євдошенко.
- 4 червня Верховна Рада проголосувала в першому читанні за підвищення акцизу на тютюн та прив'язку його до євро. Законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби передбачає поступове, до 2028-го підвищення до мінімального рівня Директиви Ради ЄС. Згідно з ним, податок на сигарети має становити не менше 60% від середньозваженої роздрібної ціни продажу сигарет, випущених для споживання, та не має бути меншим 90 євро за 1 000 штук.
- Для порівняння, станом на 01.01.2024 мінімальне податкове зобов’язання на сигарети в Україні становить 2516,54 грн (приблизно 60 євро) за 1000 штук. Вимога подальшого підвищення ставок та вираження їх у євро також рекомендована Міжнародним валютним фондом.