​В Україні запускають проєкт "еТютюн", що дозволить контролювати якість цигарок і мати чіткий перелік виробників та імпортерів

Держпродспоживслужба спільно з Мінцифри та Міністерством охорони здоров'я розпочали цифровізацію сфери виробництва та імпорту тютюну в Україну в рамках нового проєкту "еТютюн".

Про це повідомляє Урядовий портал.

Зазначається, що "еТютюн" забезпечить прозорість обігу тютюнових виробів, дозволить державі контролювати їхню якість, мати чіткий перелік виробників та імпортерів тютюнових виробів в Україні і боротися з "чорним ринком". Запуск цифрового проєкту також дасть державі механізм контролю над тим, щоб продукція відповідала загальноприйнятим європейським нормам.

"Світ бореться з тютюновою залежністю, і наша держава – не виключення. Ми маємо створити умови для збереження здоров’я наших громадян. Дані про інгредієнти тютюнових виробів, що не є конфіденційними, Держпродспоживслужбою будуть опубліковані на Порталі. Це дозволить людям обирати, що саме споживати, і чи споживати взагалі", - прокоментував голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.

Портал "еТютюн" має запрацювати у лютому 2025 року. Згідно із законодавством, до 1 лютого виробники повинні внести дані до загальної бази.

Водночас із цим проводиться робота над доопрацюванням законодавства. В майбутньому українська система буде синхронізованою із європейською.

Портал "еТютюн "– це також і механізм для економічного регулювання ринку.

"Це додатковий крок до інтеграції України в ЄС, оскільки електронна система запроваджується в межах наближення національного законодавства до європейського. Одним із наріжних принципів побудови цієї системи є захист прав інтелектуальної власності на рецептуру тютюнових виробів, яку виробники зобов'язані розкривати відповідно до вимог законодавства", - прокоментувала представниця Асоціації "Укртютюн" Світлана Євдошенко.