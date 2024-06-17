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Для добудовування Хмельницької АЕС планується залучити кредитні кошти, - Галущенко

Наразі про надання державних гарантій під кредит не йдеться.

Для добудовування Хмельницької АЕС планується залучити кредитні кошти, - Галущенко
Хмельницька АЕС
Фото: Facebook

Для добудовування Хмельницької атомної електростанції планується як кошти “Енергоатому”, так і кредитні.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє Укрінформ.

"На що ми орієнтуємося сьогодні, - це залучення кредитних коштів. Крім самого будівництва у нас ще є сума, яка потрібна на придбання устаткування", - розповів Галущенко.

Наразі про надання державних гарантій під кредит не йдеться. 

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Крім того, Галущенко розповів, що парламент Болгарії вже підтримав передачу Україні обладнання із недобудованої АЕС "Белене".

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