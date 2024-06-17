Для добудовування Хмельницької АЕС планується залучити кредитні кошти, - Галущенко

Для добудовування Хмельницької атомної електростанції планується як кошти “Енергоатому”, так і кредитні.
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє Укрінформ.
"На що ми орієнтуємося сьогодні, - це залучення кредитних коштів. Крім самого будівництва у нас ще є сума, яка потрібна на придбання устаткування", - розповів Галущенко.
Наразі про надання державних гарантій під кредит не йдеться.
Крім того, Галущенко розповів, що парламент Болгарії вже підтримав передачу Україні обладнання із недобудованої АЕС "Белене".
- Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг на засіданні 17 червня схвалив урядовий проєкт закону про завершення будівництва енергоблоків № 3 та № 4 на Хмельницькій АЕС.
-
У квітні цього року Хмельницька АЕС вивела на максимальну потужність відремонтований енергоблок.
-
Тоді ж на Хмельницькій АЕС розпочали підготовку до зведення двох енергоблоків за американською технологією Westinghouse АР1000.
-
У березні "Енергоатом" повідомляв про те, що Україна сподівається підписати в червні угоду про купівлю двох ядерних реакторів у Болгарії, намагаючись компенсувати "втрату" тимчасово окупованої Росією Запорізької АЕС з шістьма реакторами. Нові реактори будуть побудовані на Хмельницькій АЕС.