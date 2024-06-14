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В 2024 році з портів Одещини експортували 46 млн тонн товарів, - Кіпер

Цей показник на 70% більше, ніж минулого року.

В 2024 році з портів Одещини експортували 46 млн тонн товарів, - Кіпер
В 2024 році з портів Одещини експортували 46 млн тонн товарів
Фото: міністерство інфраструктури

Оскільки порти Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей наразі недоступні, Одещина стала єдиним логістичним центром. Зараз майже 80% всіх вантажів рухаються саме через порти регіону.

Про це розповів начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, повідомляє Укрінформ.

“Попри морську блокаду та обстріли ворога, нам вдалося на сьогодні вийти до 50% довоєнного товарообігу. З початку цього року портами Одещини вже було експортовано 46 млн т продукції – це на 70% більше, ніж показник минулого року”, - зазначив Кіпер.

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Він наголосив, що попри умисне знищення росіянами портів Одещини, Україна не припиняє постачати продовольство в інші країни.

Начальник Одеської ОВА підкреслив, що приорітетами допомоги для області мають бути системи ППО та розмінування акваторії Чорного моря.

  • У березні видання The Wall Street Journal писало, що перемога України над Чорноморським флотом РФ відкриває життєво важливий зерновий коридор. Українські фермери різко збільшили експорт зерна після того, як російські військові кораблі були відкинуті атаками морських безпілотників.

  • У серпні 2023 року відповідно до наказу Військово-морських сил ЗСУ Україна оголосила про "гуманітарний коридор" у Чорному морі, щоб звільнити кораблі, які застрягли в її портах після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, і щоб обійти фактичну блокаду після того, як Росія відмовилася від угоди щодо дозволу Києву експортувати зерно.

  • У січні 2024 року речник ВМС повідомив, що український "зерновий коридор" вийшов на свої довоєнні потужності: “Ми вже перетнули межу у 500 суден і понад 10 млн тонн вантажів”.

  • За 9 місяців Українським морським коридором експортовано 50 млн тонн вантажів.
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