В 2024 році з портів Одещини експортували 46 млн тонн товарів, - Кіпер

Цей показник на 70% більше, ніж минулого року.

В 2024 році з портів Одещини експортували 46 млн тонн товарів

Оскільки порти Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей наразі недоступні, Одещина стала єдиним логістичним центром. Зараз майже 80% всіх вантажів рухаються саме через порти регіону.

Про це розповів начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, повідомляє Укрінформ.

“Попри морську блокаду та обстріли ворога, нам вдалося на сьогодні вийти до 50% довоєнного товарообігу. З початку цього року портами Одещини вже було експортовано 46 млн т продукції – це на 70% більше, ніж показник минулого року”, - зазначив Кіпер.

Він наголосив, що попри умисне знищення росіянами портів Одещини, Україна не припиняє постачати продовольство в інші країни.

Начальник Одеської ОВА підкреслив, що приорітетами допомоги для області мають бути системи ППО та розмінування акваторії Чорного моря.