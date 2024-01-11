Український "зерновий коридор" вийшов на свої довоєнні потужності, – речник ВМС

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що робота українського "зернового коридору" вийшла на свої потужності до повномасштабного вторгнення Росії, повідомляє РБК-Україна.
"Переважна більшість вантажів – це збіжжя, якого так не вистачає на так званому глобальному Півдні. А що стосується його (зернового коридору - ред.) роботи, то він фактично вийшов на свої потужності до повномасштабного вторгнення. Ми вже перетнули межу у 500 суден і понад 10 млн тонн вантажів", – розповів Плетенчук.
За словами речника ВМС, сказати, що "зернова угода" – це альтернатива українському коридору, не варто, адже кількість вантажів говорить сама за себе.
- У серпні 2023 року відповідно до наказу Військово-морських сил ЗСУ Україна оголосила про «гуманітарний коридор» у Чорному морі, щоб звільнити кораблі, які застрягли в її портах після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, і щоб обійти фактичну блокаду після того, як Росія відмовилася від угоди щодо дозволу Києву експортувати зерно.
- В 2023/2024 маркетинговому році (з 1 липня до 29 грудня 2023 року) Україна вже експортувала 17,932 млн т зернових та зернобобових культур.