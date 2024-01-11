Український "зерновий коридор" вийшов на свої довоєнні потужності, – речник ВМС

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що робота українського "зернового коридору" вийшла на свої потужності до повномасштабного вторгнення Росії, повідомляє РБК-Україна.

"Переважна більшість вантажів – це збіжжя, якого так не вистачає на так званому глобальному Півдні. А що стосується його (зернового коридору - ред.) роботи, то він фактично вийшов на свої потужності до повномасштабного вторгнення. Ми вже перетнули межу у 500 суден і понад 10 млн тонн вантажів", – розповів Плетенчук.

За словами речника ВМС, сказати, що "зернова угода" – це альтернатива українському коридору, не варто, адже кількість вантажів говорить сама за себе.