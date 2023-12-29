З 1 липня Україна експортувала майже 18 млн т зернових

В 2023/2024 маркетинговому році (з 1 липня до 29 грудня 2023 року) Україна вже експортувала 17,932 млн т зернових та зернобобових культур.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Зокрема, на 29 грудня Україна експортувала:
- 7,368 млн т пшениці
- 1,067 млн т ячменю
- 1 тис. т жита
- 9,356 млн т кукурудзи.
За аналогічний період попереднього маркетингового року Україна експортувала 22,613 млн т зернових та зернобобових, серед них: 8,382 млн т пшениці, 1,632 млн т ячменю, 12,5 тис. т жита та 12,523 млн т кукурудзи.
Також у 2023/2024 маркетинговому році Україна експортувала 58,2 тис. т борошна (з 1 липня по 30 грудня 2022/2023 МР було експортовано 68,3 тис. т).
- Експортним коридором у Чорному морі вже перевезли понад 12 млн тонн вантажів.
- Через новий український "зерновий коридор" від серпня до грудня цього року пройшли 200 суден, які експортували сім мільйонів тонн вантажів.
- 25 тис. тонн українського зерна в рамках програми Grain from Ukraine готується до відправки у Нігерію з турецького порту Самсун.