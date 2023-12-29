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З 1 липня Україна експортувала майже 18 млн т зернових

За аналогічний період попереднього маркетингового року Україна експортувала 22,613 млн т зернових.

З 1 липня Україна експортувала майже 18 млн т зернових
Фото: Скріншот з відео

В 2023/2024 маркетинговому році (з 1 липня до 29 грудня 2023 року) Україна вже експортувала 17,932 млн т зернових та зернобобових культур.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зокрема, на 29 грудня Україна експортувала: 

  • 7,368 млн т пшениці 
  • 1,067 млн т ячменю 
  • 1 тис. т жита 
  • 9,356 млн т кукурудзи.

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За аналогічний період попереднього маркетингового року Україна експортувала 22,613 млн т зернових та зернобобових, серед них: 8,382 млн т пшениці, 1,632 млн т ячменю, 12,5 тис. т жита та 12,523 млн т кукурудзи.

Також у 2023/2024 маркетинговому році Україна експортувала 58,2 тис. т борошна (з 1 липня по 30 грудня 2022/2023 МР було експортовано 68,3 тис. т).

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