​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому

Група ТАС повідомляла про намір придбати "Нейл" ще на початку 2022 року.

Антимонопольний комітет дозволив ТОВ "Дніпрометиз ТАС" Сергія Тігіпка придбати хмельницьку компанію "Нейл", одного з найбільших виробників цвяхів в Україні.

Про це повідомила пресслужба АМКУ.

Група ТАС повідомляла про намір придбати "Нейл" ще на початку 2022 року, до початку повномасштабного вторгнення Росії.

За даними Contr Agent, зараз Тігіпко контролює 20% ТОВ "Нейл" через ТАС Ессет Менеджмент, тоді як решта 80% через КУА "Темп" – у громадянина Кіпру Апостолоса Мастроміхаліса. Аби оформити на себе контроль понад 50%, Тігіпкові потрібен був дозвіл АМКУ.

Відповідно до інформації на сайті компанії, ТОВ "Нейл" засноване у 1994 році як виробник цвяхів. У 2018 році об'єдналося з ТОВ "Авісметіз".

Крім традиційних будівельних, столярних та покрівельних підприємство виробляє спеціальні види цвяхів – у бобінах та розсипні, що використовуються у виробництві дерев'яної тари та піддонів, а також різні засоби кріплення: саморізи, шурупи, конфірмати, болти, гайки, шайби, стрижні різьбові, свердла тощо. Головний офіс та виробничі потужності компанії знаходяться у Хмельницькому.

"Нейл" у 2020 році скоротив виручку на 13,2% – до 151,1 млн грн, чистий прибуток – на 8,5%, до 2,5 млн грн. За дев'ять місяців 2021 року його виручка склала 170,7 млн грн при чистому прибутку 2,1 млн грн.

Згідно з Єдиним держреєстром юридичних осіб та фізосіб-підприємців, власником підприємства є ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестфонд "Славбуд", а бенефіціаром з непрямим вирішальним впливом 61,03% – Ольга Марченко.