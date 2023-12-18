Зеленський призначив держуповноваженого Антимонопольного комітету України. Новим держуповноваженим став Максим Сандига.
"Призначити Сандигу Максима Вікторовича державним уповноваженим Антимонопольного комітету України", – йдеться в указі, який опублікували на сайті президента.
Володимир Зеленський підписав указ сьогодні, 18 грудня.
Хто такий Максим Сандига
- З відкритих джерел відомо, що Максим Сандига - колишній колега по Донецькій обласній адміністрації нинішнього очільника АМКУ Павла Кириленка.
- Кириленко призначив Сандигу на посаду заступника голови Донецької облдержадміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO). Цю посаду Сандига обіймав до сьогодні.