Зеленський призначив держуповноваженого Антимонопольного комітету України

"Призначити Сандигу Максима Вікторовича державним уповноваженим Антимонопольного комітету України", – йдеться в указі , який опублікували на сайті президента.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies