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Зеленський призначив держуповноваженого Антимонопольного комітету України

Відповідний указ з’явився на сайті президента.

Зеленський призначив держуповноваженого Антимонопольного комітету України
Фото: Максим Сандига у фейсбуці

Зеленський призначив держуповноваженого Антимонопольного комітету України. Новим держуповноваженим став Максим Сандига.

"Призначити Сандигу Максима Вікторовича державним уповноваженим Антимонопольного комітету України", – йдеться в указі, який опублікували на сайті президента.

Володимир Зеленський підписав указ сьогодні, 18 грудня. 

Хто такий Максим Сандига

  • З відкритих джерел відомо, що Максим Сандига - колишній колега по Донецькій обласній адміністрації нинішнього очільника АМКУ Павла Кириленка.
  • Кириленко призначив Сандигу на посаду заступника голови Донецької облдержадміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO). Цю посаду Сандига обіймав до сьогодні.
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