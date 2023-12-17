НАЗК тимчасово призупинило статус спонсора війни Raiffeisen Bank

НАЗК тимчасово призупинило статус спонсора війни австрійському Raiffeisen Bank. У відомстві зазначають, таке рішення діятиме на період проведення двосторонніх консультації із представниками Єврокомісії, – йдеться на сайті відомства.

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Раніше зазначалося, що Австрія не підтримала 12 пакет санкцій ЄС проти Російської Федерації і вимагає виключити Raiffeisen Bank з українського списку спонсорів війни.

16 грудня стало відомо, що Австрія змінила своє рішення та розблокувала 12-й пакет санкцій.

У березні минулого року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.

Відповідне рішення щодо виключення Raiffeisen Bank ухвалили на період проведення двосторонніх консультації із представниками Єврокомісії. Інші деталі у НАЗК не розкривають