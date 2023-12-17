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НАЗК тимчасово призупинило статус спонсора війни Raiffeisen Bank

Австрійський Raiffeisen Bank тимчасово виключили зі списку спонсорів війни.

НАЗК тимчасово призупинило статус спонсора війни Raiffeisen Bank
Фото: EPA/UPG

НАЗК тимчасово призупинило статус спонсора війни австрійському Raiffeisen Bank. У відомстві зазначають, таке рішення діятиме на період проведення двосторонніх консультації із представниками Єврокомісії, – йдеться на сайті відомства.

Фото: скріншот
Відповідне рішення щодо виключення Raiffeisen Bank ухвалили на період проведення двосторонніх консультації із представниками Єврокомісії. Інші деталі у НАЗК не розкривають

  • Раніше зазначалося, що Австрія не підтримала 12 пакет санкцій ЄС проти Російської Федерації і вимагає виключити Raiffeisen Bank з українського списку спонсорів війни.
  • 16 грудня стало відомо, що Австрія змінила своє рішення та розблокувала 12-й пакет санкцій.
  • У березні минулого року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.
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